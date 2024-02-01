雲林男開車自撞 人卡小貨車內失去意識送醫搶救

雲林縣古坑鄉今天下午發生一起嚴重車禍，一名中年男子駕駛小貨車不明原因自撞路旁一處莊園側門，男子因撞擊力道猛烈受困在車內，警消到場發現人已呈OHCA（失去呼吸心跳），隨即破壞車體將人救出送醫急救。

據了解，這名男子年約60歲，今天下午接近5時許開著小貨車行經古坑鄉永光村大湖口道路上，不明原因突然自撞一處咖啡莊園的側門，撞擊瞬間造成其車頭嚴重變形，男子雙腳遭方向盤卡住動彈不得，車後斗疑似載運餿水桶，也因離心力過大傾倒，有的甚至滾落地面，現場一片凌亂。