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影／金門8旬老婦採蚵陷泥沼險遭滅頂 消防人員馳援

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

最近又到石蚵盛產期，採蚵千萬要小心。金門一名年約8旬的王姓老婦人今天中午前往海邊進行採蚵工作，不慎深陷泥沼，無法自行脫困，此時又正值海水漲潮，當獲報的消防弟兄趕到時，海水已漲到老婦人胸前，立即將老婦救起，好在老婦僅臉部擦傷及輕微失溫，並無生命危險，後續由救護車協助送往醫院治療。

金門縣消防局表示，今天上午11時5分接獲民眾報案，指稱在金沙鎮浦邊海邊有採蚵民眾深陷泥淖，無法脫困，恐有滅頂之虞，消防局出動6車13人在義消劉峻宇、李俊龍等2人協助救援。消防人員趕抵現場後，發現為浦邊大面積蚵田，經其他蚵民的引導，歷時約20分鐘才順利接觸到受困者。

據消防人員表示，老婦受困的地方，定位距離岸邊約700公尺處，由於大海茫茫一度不容易找尋，他們也立即籌組搜救小隊，兵分兩路快速接近救援，於接觸受困者時，發現老婦人已經深陷泥淖，正值漲潮海水已深及胸，老婦人相當虛弱也害怕，情況一度相當危急，消防人員趕緊安撫及必要保護措施後，協助其脫困，由於現場泥地極度濕滑，救援人員就地取材利用載運蚵田裝備將婦人運送至岸上，交由救護人員評估，所幸僅局部擦傷，經傷口清洗包紮及心理支持後，送往金門醫院做後續急救。

消防局也呼籲，金門四周環海，因此從事海岸邊活動非常頻繁，如採蚵、磯釣及挖沙蛤等，於從事任何海邊活動時，應量力而為，並掌握潮汐及附近的地形、地物，以避免類似情形再次發生。如不慎受困、受傷，應迅速撥打119求援，以爭取黃金救援時間。

金門一名年約8旬的王姓老婦人今天中午前往海邊進行採蚵工作，不慎深陷泥沼，消防人員出動6車13人才將人尋獲救起。圖／讀者提供
金門一名年約8旬的王姓老婦人今天中午前往海邊進行採蚵工作，不慎深陷泥沼，消防人員出動6車13人才將人尋獲救起。圖／讀者提供
金門一名年約8旬的王姓老婦人今天中午前往海邊進行採蚵工作，不慎深陷泥沼，又正值海水漲潮，好在消防弟兄趕到將老婦救起。圖／讀者提供
金門一名年約8旬的王姓老婦人今天中午前往海邊進行採蚵工作，不慎深陷泥沼，又正值海水漲潮，好在消防弟兄趕到將老婦救起。圖／讀者提供

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