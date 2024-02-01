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老夫婦過馬路遭客運擦撞輾過！女右腿膝蓋以下遭輾斷 男當場身亡

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口今天下午三點多發生員林客運撞到杜姓老夫婦，造成83歲杜男當場身亡，杜妻傷重送醫，警方還在釐清肇事責任。

初步了解，員林客運今天下午3時39分行經溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口時擦撞到杜姓老夫婦，杜男被撞倒後，頭被車輪輾過變形，倒在車後方當場死亡，80歲杜妻則右腿自膝蓋以下被輾斷、左腿小腿開放性骨折、頭部撕裂傷，意識模糊，彰化消防局獲報派溪湖與埔心分隊前往救援，將婦人送往彰基救治。

警方初步調查，員林客運劉姓駕駛當時駕駛客運行駛在員鹿路上，劉男正要左轉時，老夫婦剛好從彰水路要過馬路，劉男說，當時正好對向車在等他左轉，他急著要左轉，並未看到老夫婦過馬路就發生車禍了。

車禍當時，老夫婦的藥袋還掉落一地，附近居民表示，老夫婦是當地人，常相伴在附近出入，看起來感情很好，警方已調閱路口監視器等相關資料，釐清肇事責任中。

溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口今天下午三點多發生員林客運撞到一對老夫婦，造成一死一傷，警方還在釐清肇事責任。圖／民眾提供
溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口今天下午三點多發生員林客運撞到一對老夫婦，造成一死一傷，警方還在釐清肇事責任。圖／民眾提供
溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口今天下午三點多發生員林客運撞到一對老夫婦，造成一死一傷，警方還在釐清肇事責任。圖／民眾提供
溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口今天下午三點多發生員林客運撞到一對老夫婦，造成一死一傷，警方還在釐清肇事責任。圖／民眾提供

員林 監視器 車禍

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