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嘉義男2年前疑親手埋出生身亡嬰屍 妻子查無產檢紀錄

中央社／ 嘉義市1日電

嘉義中埔1名男子2年前涉嫌將剛出生身亡嬰兒掩埋住家附近，這名男子昨天測謊未過並坦承埋屍，警方今天動員挖掘及打撈，直到晚間均無所獲。情境示意圖。圖／Ingimage
嘉義中埔1名男子2年前涉嫌將剛出生身亡嬰兒掩埋住家附近，這名男子昨天測謊未過並坦承埋屍，警方今天動員挖掘及打撈，直到晚間均無所獲。情境示意圖。圖／Ingimage

嘉義中埔1名男子2年前涉嫌將剛出生身亡嬰兒掩埋住家附近，這名男子昨天測謊未過並坦承埋屍，警方今天動員挖掘及打撈，直到晚間均無所獲；此外，檢警查無男子妻子產檢紀錄。

檢警表示，這對30餘歲夫婦住在中埔鄉偏僻村落，經調查，並無婦人產檢紀錄，因涉嫌埋屍男子對於地點供詞反覆，警方上午動員前往男子住家後山開挖，並無任何發現，下午則在其住家旁溪流打撈，直到晚上也無所獲。

嘉義地檢署發布訊息指出，這起案件，因偵查中，事證尚有不明，須靜待司法調查，若偵查告一段落，適宜對外說明時，將由地檢署對外發布新聞稿。

嘉義市警察局今年1月間接到1名婦人報案，指住在中埔鄉偏僻村落1名婦人約2年前有懷孕現象，後來就沒看到嬰兒出生及養育情形，疑有不測，市警局則將案件移至管轄的嘉義縣警察局中埔分局承辦，警方報請嘉義地檢署指揮偵辦。

經檢警偵辦，懷疑2年前嬰兒失蹤與其父親有關，昨天將這名父親帶至水上分局進行測謊，嬰兒父親測謊未通過，且事後坦承2年前小孩出生後，就已全身發黑死亡，因此抱至住家附近就地掩埋。

警方指出，這對父母有養育其他小孩，被掩埋嬰兒疑為第3胎；嬰兒父親日後是否依遺棄屍體罪嫌函送法辦，將由檢方進一步偵辦。

嘉義 嬰兒

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