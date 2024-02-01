遭騙股票中籤慘賠1600萬 6旬婦捧800萬現金釣出2車手

新竹64歲婦人接到詐騙集團告知股票中籤訊息，騙稱若未如期交付交割款，將有法律責任，婦人前後面交假專員1600萬元，但苦等許久仍未出金，才驚覺遭詐騙。婦人不甘受騙，拿出800萬現金配合警方約出假專員再度面交，等到36歲謝男、20歲孫男持假員工現身收款之際，當場將2人逮捕，訊後依詐欺罪嫌送辦。

新竹縣竹北警分局指出，該名婦人加入不明投資群組，並下載投資App玩當沖、抽籤股票，殊不知該App都是詐騙集團所設計，對方先設計讓婦人中籤，再進而要求付交割款，並派出假冒的營業員收取款項。該婦人去年11月至12月間共面交1600萬元，因苦等許久仍未出金，才驚覺遭詐騙。

高鐵派出所與六家派出所成立專案小組請婦人將計就計，特別向銀行借出605萬現金拍照傳送給詐騙集團，並於去年12月20日相約對方至咖啡廳面交。待謝男收款後正準備離開時，埋伏警員立即上前將之逮捕，當場查扣手機、工作證2張、股權證書以及被害人收據及空白收據等。

基於「每次面交的專員都不同」，今年1月16日婦人與警方再次聯手相約假專員面交200萬元，等孫男現身取款時，警方立即上前將之逮捕，並查扣手機、工作證2張、取款收據2張、印章1個。謝、孫2男訊後均依詐欺罪嫌送辦。