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遭騙股票中籤慘賠1600萬 6旬婦捧800萬現金釣出2車手

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹64歲婦人接到詐騙集團告知股票中籤訊息，騙稱若未如期交付交割款，將有法律責任，婦人前後面交假專員1600萬元，但苦等許久仍未出金，才驚覺遭詐騙。婦人不甘受騙，拿出800萬現金配合警方約出假專員再度面交，等到36歲謝男、20歲孫男持假員工現身收款之際，當場將2人逮捕，訊後依詐欺罪嫌送辦。

新竹縣竹北警分局指出，該名婦人加入不明投資群組，並下載投資App玩當沖、抽籤股票，殊不知該App都是詐騙集團所設計，對方先設計讓婦人中籤，再進而要求付交割款，並派出假冒的營業員收取款項。該婦人去年11月至12月間共面交1600萬元，因苦等許久仍未出金，才驚覺遭詐騙。

高鐵派出所與六家派出所成立專案小組請婦人將計就計，特別向銀行借出605萬現金拍照傳送給詐騙集團，並於去年12月20日相約對方至咖啡廳面交。待謝男收款後正準備離開時，埋伏警員立即上前將之逮捕，當場查扣手機、工作證2張、股權證書以及被害人收據及空白收據等。

基於「每次面交的專員都不同」，今年1月16日婦人與警方再次聯手相約假專員面交200萬元，等孫男現身取款時，警方立即上前將之逮捕，並查扣手機、工作證2張、取款收據2張、印章1個。謝、孫2男訊後均依詐欺罪嫌送辦。

竹北警分局呼籲，請民眾保持警覺，勿輕信不明來源的投資資訊，如發現可疑情況，請隨時撥打110或165反詐騙專線，共同打擊詐騙，保護市民的安全和財產。

詐騙集團利用假投資APP設計讓婦人中籤，再進而要求付交割款，並派出假冒的營業員收取款項。圖／警方提供
詐騙集團利用假投資APP設計讓婦人中籤，再進而要求付交割款，並派出假冒的營業員收取款項。圖／警方提供
警方現場查扣手機、工作證、股權證書、被害人親收收據及空白收據。圖／警方提供
警方現場查扣手機、工作證、股權證書、被害人親收收據及空白收據。圖／警方提供
婦人與警方合作，相約詐騙集團至咖啡廳面交，待對方現身收款之際將之逮捕。圖／警方提供
婦人與警方合作，相約詐騙集團至咖啡廳面交，待對方現身收款之際將之逮捕。圖／警方提供
新竹婦人誤信假投資遭詐1600萬元後，兩度配合警方借出約800萬現金，成功與詐騙集團相約至咖啡廳面交逮人。圖／警方提供
新竹婦人誤信假投資遭詐1600萬元後，兩度配合警方借出約800萬現金，成功與詐騙集團相約至咖啡廳面交逮人。圖／警方提供

新竹 詐騙集團

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