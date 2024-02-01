不滿轎車遭拖吊...印尼男持硬幣刮花警車 賠3萬換緩刑
印尼籍林姓男子去年6月8日10時48分許在台南中西區中北拖吊場內，不滿轎車遭拖吊，當場持10元硬幣刮損市警局交通警察大隊第2中隊警車，致車身兩側、引擎蓋均有刮痕，警方經由監視器循線查獲，台南地院認他賠償3萬元與警局和解，認他犯毀損公務罪處2月，緩刑2年。
林男於警詢及偵查中均坦承不諱，且經證人證述，與交大第2中隊中北拖吊小隊員警於警詢及偵查中證述情節大致相符，且有監視器影像光碟及影像截圖等證據佐證，認他自白與事實相符。
台南地院審酌，林男知悉警車屬公務員所管理公物，竟任意破壞毀損車身致外觀不堪使用，公然挑戰公權力，無視國家法治，破壞公物。且事後林男已與市警局和解成立賠償3萬元，堪認他具有悔意的犯後態度等一切情狀，依法量處其刑。
同時，法官認他因一時失慮而犯案，已與市警局和解成立賠償損害，為使他有機會得以改過遷善，宣告緩刑2年，以勵自新。
檢警調查，林男不滿轎車遭拖吊，當場手持10元硬幣刮花交大隊第二中隊中北拖吊小隊所掌管警車車身，致該車車身兩側、引擎蓋均受有刮痕，致令美觀上不堪使用。當晚5時許，經員警發覺而報案，經警循線查獲。
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