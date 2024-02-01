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桃園少女和父吵架離家流浪3天 警幫勸導父女終和好

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名19歲少女和父親吵架，憤而離家出走在外流浪，因衣著單薄躲在百貨公司樓梯間，今上午被路人發現後報警。警方到場時發現少女家人已通報失蹤，趕緊將人帶回派出所休息，並連繫少女家人到場，不過父女倆因為吵架還是相當尷尬，最終在員警的協調下終於和好一起返家。

桃園警分局員警今上午11點多巡邏時接獲民眾報案，在桃園火車站前某百貨公司的樓梯間，有一名少女衣著單薄不斷發抖，經詢問得知少女和家人吵架，一氣之下就離家出走，在外流浪多天，熱心民眾先提供外套給她取暖，同時報案請員警到場協助。

員警到場了解，得知19歲王姓少女因生活瑣事和父親發生爭執，賭氣離家出走，已經在外流浪3天，前幾天氣溫寒冷，少女離家時穿著裙子，也沒有攜帶足夠衣物，等到百貨公司開始營業後便躲到店內避寒。

員警經查詢，發現少女家人已經通報失蹤協尋，便先將她帶回派出所內休息，同時聯繫父親前來，父女倆見面時，因之前吵架還沒和好，2人氣氛相當尷尬，員警在現場介入勸導溝通，為父女倆打開心結，2人最終和好團圓回家。

桃園一名19歲少女和家人吵架，憤而離家出走在外流浪3天，因衣著單薄躲在百貨公司樓梯間，今上午被路人發現後報警。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名19歲少女和家人吵架，憤而離家出走在外流浪3天，因衣著單薄躲在百貨公司樓梯間，今上午被路人發現後報警。記者周嘉茹／翻攝

桃園

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