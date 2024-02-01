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59歲男宜蘭頭城沿海抓龍蝦 12小時後尋獲遺體卡礁石縫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

家住桃園的59歲萬姓男子到宜蘭，昨晚前往頭城鎮石城海岸一帶下海抓龍蝦，友人在岸上等了幾個小時，遲遲未見萬男，晚間11點多緊急報案；海巡與縣消防局等單位人員展開海陸空搜尋救人，今天中午在海底礁石縫尋獲被卡住的遺體。

昨晚11點多，海巡署北部分署第一巡防區接獲通報，位於頭城鎮石城九號咖啡廳後方海域，萬姓原住民潛水疑似失蹤，第一岸巡隊立即派遣大里、大溪安檢所、合興巡邏站等單位前往協尋，同時通報大里消防隊、大里派出所及蘭陽潛水協會等單位一起找人。

經查，萬男是台東縣原住民，平常住桃園，他曾經多次來到頭城鎮沿海抓捕海鮮，昨晚7點多他下海浮潛抓龍蝦，友人在岸上等候，遲遲不見萬男上岸，晚間11點多報案請求協尋。

相關救援單位出動13車、58人、3艇、2架次空拍機，展開陸海空搜救，最後是空拍機發現浮在海面的魚籠和標槍，經潛水人員定位潛入海底，救出卡在礁石縫的萬男，已無生命跡象，大體經由救生艇運送至石城漁港，交由警政單位辦理後續相驗事宜。

59歲男子下海抓龍蝦卻不見人影，今天中午被發現時，整個人卡在礁石縫裡，已無氣息，遺體被送上岸。圖／第一岸巡隊提供
59歲男子下海抓龍蝦卻不見人影，今天中午被發現時，整個人卡在礁石縫裡，已無氣息，遺體被送上岸。圖／第一岸巡隊提供
59歲男子下海抓龍蝦卻不見人影，今天中午被發現時，整個人卡在礁石縫裡，已無氣息，遺體被送上車。圖／第一岸巡隊提供
59歲男子下海抓龍蝦卻不見人影，今天中午被發現時，整個人卡在礁石縫裡，已無氣息，遺體被送上車。圖／第一岸巡隊提供
59歲男子下海抓龍蝦卻不見人影，今天中午被發現時，整個人卡在礁石縫裡，已無氣息，遺體被送上岸。圖／第一岸巡隊提供
59歲男子下海抓龍蝦卻不見人影，今天中午被發現時，整個人卡在礁石縫裡，已無氣息，遺體被送上岸。圖／第一岸巡隊提供
59歲男子下海抓龍蝦卻不見人影，今天中午被發現時，整個人卡在礁石縫裡，已無氣息，遺體被送上岸。圖／第一岸巡隊提供
59歲男子下海抓龍蝦卻不見人影，今天中午被發現時，整個人卡在礁石縫裡，已無氣息，遺體被送上岸。圖／第一岸巡隊提供

桃園 海巡署

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