59歲男宜蘭頭城沿海抓龍蝦 12小時後尋獲遺體卡礁石縫

家住桃園的59歲萬姓男子到宜蘭，昨晚前往頭城鎮石城海岸一帶下海抓龍蝦，友人在岸上等了幾個小時，遲遲未見萬男，晚間11點多緊急報案；海巡與縣消防局等單位人員展開海陸空搜尋救人，今天中午在海底礁石縫尋獲被卡住的遺體。

昨晚11點多，海巡署北部分署第一巡防區接獲通報，位於頭城鎮石城九號咖啡廳後方海域，萬姓原住民潛水疑似失蹤，第一岸巡隊立即派遣大里、大溪安檢所、合興巡邏站等單位前往協尋，同時通報大里消防隊、大里派出所及蘭陽潛水協會等單位一起找人。

經查，萬男是台東縣原住民，平常住桃園，他曾經多次來到頭城鎮沿海抓捕海鮮，昨晚7點多他下海浮潛抓龍蝦，友人在岸上等候，遲遲不見萬男上岸，晚間11點多報案請求協尋。