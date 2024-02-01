毒品通緝犯偷車落跑10分鐘後撞成豬頭 警認出當場逮人

台南市一名45歲李姓男子因毒品案遭通緝，他四處躲藏還到工廠偷竊小貨車，沒想到才開沒10分鐘，就在路上與人發生碰撞，李男不但臉部受傷慘成豬頭，還被處理交通事故的員警認出，不僅通緝身分要歸案，還多了一條竊盜罪，真的是「賊星該敗」。

台南市佳里警分局佳興派出所今早接獲110轉報，轄區蘇厝寮往溪州方向有小貨車、自小客車碰撞事故，小貨車駕駛臉部、身體多處擦挫傷，員警據報趕到現場，消防人員協助駕駛脫困，檢傷後簡單包紮準備送醫。

雖然小貨車駕駛面部受傷，但到場員警從特徵跟身形發現，他疑似是李姓治安顧慮人口，又因為毒品案正遭到台南地檢通緝中，清查之下，連這台小貨車都是李男在將軍區一處工廠順手牽羊，本想當代步工具，沒想到心虛開快又沒注意路況，才開了幾公里大約10分鐘路程，就發生相撞車禍。