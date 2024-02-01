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嘉市警防搶演練 民眾信以為真急報案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警一分局在市農會福全分部舉行防搶演練，由2名員警打扮成歹徒持槍械進入行搶後，即騎乘機車逃逸，沒想到演練過程太逼真，事先不知情的民眾以為發生搶案，急忙撥打110報案，在警方說明後才鬆了一口氣。

警方表示，有鑑於春節前、後現金交易熱絡的金融機構、金銀樓業、當鋪業、超商、加油站等財物匯集處所易遭歹徒覬覦，如發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪案件，影響社會治安甚鉅，為提升員警迅速反應、打擊犯罪能力及金融機構行員警覺性與敏感度，規畫防搶勤務演練，地點選在嘉義市農會福全分部。

防搶演練2名假扮歹徒的員警，1名持槍械進入行搶得逞後，便搭乘機車逃逸，警方接獲報案到場，向行員了解行搶過程、歹徒特徵及犯案使用之交通工具等情資後，隨即以無線電通報並由勤務指揮中心指派實施攔截圍捕，成功將2名歹徒逮捕並查扣遭搶之款項。

市警一分局長何明祥表示，希望藉由演練提升金融機構業者自我安全防衛能力外，也可提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警方維護治安的決心。另外呼籲民眾，如欲提領大量現金，請盡量請親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，也可以申請警力護鈔以保障人身及財物之安全。

嘉義市警方舉行防搶演練，線上警力攔截圍捕，成功將2名歹徒逮捕並查扣遭搶之款項。圖／翻攝畫面
嘉義市警方舉行防搶演練，線上警力攔截圍捕，成功將2名歹徒逮捕並查扣遭搶之款項。圖／翻攝畫面
嘉義市警方舉行防搶演練，警員假扮歹徒持槍行搶金融機構。圖／翻攝畫面
嘉義市警方舉行防搶演練，警員假扮歹徒持槍行搶金融機構。圖／翻攝畫面
嘉義市警方舉行防搶演練，警方獲報後於現場拉起封鎖線採證。圖／翻攝畫面
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嘉義

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