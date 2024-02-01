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77歲悟饕創辦人驚爆曾被詐騙 與警合推10萬個防詐飯包

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣警察局積極防詐，邀請全國連鎖的悟饕池上飯包加入反詐行列，印製10萬個限量版防詐飯包盒，悟饕創辦人李照禎今天在一場防詐宣傳活動中自曝曾經也被詐騙過，這次警方邀他一口就答應配合，民眾買吃便當就能看到防詐警語，他也提醒大家，沒有穩賺不賠的生意，千萬不要被騙了。

宜蘭縣警局統計，宜蘭去年攔阻302件詐騙案，保住民眾財產1億6126萬餘元，與111年相比，攔阻金額增加1億50萬餘元，去年11月宜蘭各銀行機構對於百萬財損的臨櫃提領次數，減至11次，下降76.59％，是全國下降最多的縣市。

為了把詐騙防範融入日常生活中，宜蘭縣刑警大隊大隊長鄭偉豪說，希望把辨識詐騙知識，傳遞到各年齡族群，因此縣警局成立創意行銷小組，除了拍短影音、製作防詐圖文，在網路平台推播，這次與悟饕池上飯包合作，便當盒蓋印製「投次穩賺不賠，甘無架好康？」列出常見詐騙手法，不管任何族群業別每天都要吃便當，達到防詐效果。

悟饕飯包創辦人李照禎今天出席宣導活動，他說，很樂於配合做公益，自己做了27年便當，現在77歲年紀大了，成為詐騙對象，也曾被騙過一次，後來他接到投資詐騙電話就會回答對方，自己已經老了，就算投資賺了錢也吃不到，所以他也請長者接到詐騙電話時，這樣回答對方。

他也呼籲詐騙集團成員好好去上班工作，不要做壞事，有因就有果，詐騙賺黑心錢一時開心，到老會有報應，趁早回歸正途。

龍年限量版10萬個防詐飯包，宜蘭縣警察局宣導「吃飯不忘防詐騙」。記者戴永華／攝影
龍年限量版10萬個防詐飯包，宜蘭縣警察局宣導「吃飯不忘防詐騙」。記者戴永華／攝影
悟饕池上飯包創辦人李照禎驚曝，自己曾經成了詐騙集團的對象。記者戴永華／攝影
悟饕池上飯包創辦人李照禎驚曝，自己曾經成了詐騙集團的對象。記者戴永華／攝影
悟饕池上飯包創辦人李照禎樂於參與防詐宣傳，印製10萬個防詐飯包盒，今天喊話詐騙集團因果有報應，儘快回歸正途。記者戴永華／攝影
悟饕池上飯包創辦人李照禎樂於參與防詐宣傳，印製10萬個防詐飯包盒，今天喊話詐騙集團因果有報應，儘快回歸正途。記者戴永華／攝影
每個防詐飯包都有10樣菜色。記者戴永華／攝影
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宜蘭 詐騙集團

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