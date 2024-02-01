快訊

首輪無人過半！立院副院長選舉 江啟臣、蔡其昌進入二輪對決

影／搶快！金門死亡車禍 母女騎機車遭計程車撞上1死1重傷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，呂姓計程車駕駛由環島南路一段往昔果山方向行駛，與騎機車的張姓駕駛發生嚴重碰撞，張姓女子當場OHCA(到院前心肺功能停止)，她的女兒重傷倒地，由消防隊送金門醫院救治，呂男經警方酒測，未有飲酒情形，詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金門警方表示， 金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天9時45分許發生一起嚴重交通事故，呂姓男子駕駛計程車由環島南路一段往昔果山方向，與騎著機車的張姓女子由后湖村莊往林湖路方向發生碰撞，事故造成2車嚴重毀損，張姓駕駛及乘客許女等二人頭部重挫、意識不清，由消防隊送金門醫院救治。

據了解，這起事故疑是計程車搶黃燈、機車騎士闖紅燈才肇禍，42歲的張姓女騎士當場OHCA，雖然經搶救，一度有恢復心跳但最終還是傷重不治；後座的5歲女兒，則顱內出血、手腳骨折，目前還在急診室搶救中。

事故發生當時，剛好有數輛軍卡路過，車上的阿兵哥見狀也立即下車察看並協助，軍民一家親也讓不少網友讚許。

金門縣消防局表示，這起嚴重車禍在上午9時42分發生，造成1死1重傷，消防局也派遣2輛救護車及5名消防人員前去搶救，救護人員於9時51分到達現場，現場為機車與汽車相撞，女機車騎士當場無呼吸無脈膊，救護人員立即給予急救處置，而其女兒意識昏迷且有肢體骨折情形，於10時07分緊急送達金門醫院搶救，詳細車禍原因，有待警方釐清。

金城分局表示，路口號誌黃燈是表示紅色燈號即將顯示，警告駕駛人將失去通行路權，提醒尚未超過停止線的車輛，應踩剎車、減速、隨時準備停車，而不是催油門加速甚至超速通過路口，如貪快提早紅燈起步或是直接闖紅燈，因雙方都是在加速狀態，一旦發生碰撞都十分嚴重；提醒駕駛人，路口應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意並減速慢行，以避免事故發生。

金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，呂姓計程車駕駛由環島南路一段往昔果山方向行駛，與騎機車的張姓駕駛發生嚴重碰撞，計程車車頭毀損嚴重。圖／警方提供
金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，呂姓計程車駕駛由環島南路一段往昔果山方向行駛，與騎機車的張姓駕駛發生嚴重碰撞，計程車車頭毀損嚴重。圖／警方提供
金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，呂姓計程車駕駛與騎機車的張姓駕駛發生嚴重碰撞，機車的車頭毀損嚴重。圖／警方提供
金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，呂姓計程車駕駛與騎機車的張姓駕駛發生嚴重碰撞，機車的車頭毀損嚴重。圖／警方提供
金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，路過的軍卡一發現，車上的阿兵哥立刻下來提供協助，軍民一家親也獲得網友讚許。圖／民眾提供
金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，路過的軍卡一發現，車上的阿兵哥立刻下來提供協助，軍民一家親也獲得網友讚許。圖／民眾提供

環島 金門

延伸閱讀

影／金門貨車突火燒車 數十萬麥卡倫全毀損失慘重

連10年塔山電廠辦圍爐餐會 邀金門獨老提前過年

酒醉女搭小黃被「撿屍」到摩鐵性侵 她一度錯怪運將...最終色狼落網

乘客叫85折計程車 遲到15分鐘還要等多個人 司機激怒爆當面取消訂單

相關新聞

高雄鳳山幼兒園疑似食物中毒！14人出現症狀2人住院

高雄市鳳山區某幼兒園發生疑似食物中毒事件，到今天中午12時為止已有3個班級計14人出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。衛生局說，...

蘇花公路邊坡無名屍解剖結果 四肢內出血致死不能排除他殺

宜蘭蘇花公路東澳路段上周發現1具無名男屍，無法辨識身分，檢察官與法醫昨解剖確認死因，疑為四肢內出血過量休克致死，不能排除...

高雄某私立幼兒園驚傳食物中毒！20名幼童身體不適 衛生局稽查中

高雄鳳山區某私立幼兒園驚傳疑似食物中毒事件！昨晚放學後，有多位就讀該幼兒園的幼童身體不適，被家長帶往醫院就醫。衛生局說，...

影／搶快！金門死亡車禍 母女騎機車遭計程車撞上1死1重傷

金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，呂姓計程車駕駛由環島南路一段往昔果山方向行駛，與騎機車的...

影／抓到了！台南石碑遭潑灑溶液 南警調數百監視器逮獲45歲女

台南市中西區南門公園碑林的石碑，遭人潑灑溶液，市警二分局專案小組連日來積極偵辦，沿著周邊道路、商家民宅及火車站等處調閱數...

影／越南移工逃亡9年流浪到淡水 闖紅燈拒檢逆向飆車逃逸

越南籍阮姓移工9年前即逃離雇主被通報失聯，期間還因吸毒被台南地檢署發布通緝，前天他在新北市淡水區騎機車闖紅燈拒檢逃逸，衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。