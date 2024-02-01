影／搶快！金門死亡車禍 母女騎機車遭計程車撞上1死1重傷

金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天上午9時42分發生一起死亡車禍，呂姓計程車駕駛由環島南路一段往昔果山方向行駛，與騎機車的張姓駕駛發生嚴重碰撞，張姓女子當場OHCA(到院前心肺功能停止)，她的女兒重傷倒地，由消防隊送金門醫院救治，呂男經警方酒測，未有飲酒情形，詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金門警方表示， 金寧鄉環島南路一段與林湖路口今天9時45分許發生一起嚴重交通事故，呂姓男子駕駛計程車由環島南路一段往昔果山方向，與騎著機車的張姓女子由后湖村莊往林湖路方向發生碰撞，事故造成2車嚴重毀損，張姓駕駛及乘客許女等二人頭部重挫、意識不清，由消防隊送金門醫院救治。

據了解，這起事故疑是計程車搶黃燈、機車騎士闖紅燈才肇禍，42歲的張姓女騎士當場OHCA，雖然經搶救，一度有恢復心跳但最終還是傷重不治；後座的5歲女兒，則顱內出血、手腳骨折，目前還在急診室搶救中。

事故發生當時，剛好有數輛軍卡路過，車上的阿兵哥見狀也立即下車察看並協助，軍民一家親也讓不少網友讚許。

金門縣消防局表示，這起嚴重車禍在上午9時42分發生，造成1死1重傷，消防局也派遣2輛救護車及5名消防人員前去搶救，救護人員於9時51分到達現場，現場為機車與汽車相撞，女機車騎士當場無呼吸無脈膊，救護人員立即給予急救處置，而其女兒意識昏迷且有肢體骨折情形，於10時07分緊急送達金門醫院搶救，詳細車禍原因，有待警方釐清。