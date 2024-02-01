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首輪無人過半！立院副院長選舉 江啟臣、蔡其昌進入二輪對決

影／夫妻口角他不接手機 三峽警急奔救命「我們會陪你」他崩潰大哭

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

曾女上月底與丈夫陳男發生口角，負氣從陳男位於新北市鶯歌區工作倉庫離去。事後曾女稍微氣消，多次撥打電話，陳卻沒接。曾女直覺不對勁，趕緊向三峽警方求助，警方回到陳男工作室找人，千鈞一髮，及時阻止一場悲劇發生。

據了解，曾姓女子（49歲）上個月22日晚上因故與丈夫陳姓男子（60歲）發生口角，負氣走出新北市鶯歌區陳男工作倉庫，旋即在鶯歌街頭亂繞。不久曾女稍微氣消，數次撥打電話給丈夫，陳男卻沒有接應。曾女心想頗不對勁，打電話向三峽警分局二橋派出所求助。

二橋派出所值班員警趕緊通知線上巡邏員警廖俊傑、劉昱鞍前往，旋即開著巡邏車載同曾女返回陳男工作倉庫。赫見陳男坐在樓梯上一動也不動，員警廖俊傑立即衝前用手指、利刃割除掛在他脖子上的異物，一句「大哥，有事好好講，我們會陪你」等話，他瞬間情緒崩潰，放聲大哭。還好警方及時趕到，阻止一場悲劇發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

三峽警分局二橋派出員警廖俊傑，日前用利刃割除陳男脖子上異物，阻止一場悲劇發生。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局二橋派出員警廖俊傑，日前用利刃割除陳男脖子上異物，阻止一場悲劇發生。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局二橋派出員警廖俊傑，日前用利刃割除陳男脖子上異物，阻止一場悲劇發生。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局二橋派出員警廖俊傑，日前用利刃割除陳男脖子上異物，阻止一場悲劇發生。記者曾伯愷／翻攝

丈夫

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