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深夜藏匿高雄高楠十街工廠 27人集體賭天九牌 竟有25歲妙齡女

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武分局日前接獲情資，轄內藏匿天九牌職業賭場@=，今天凌晨2時許，警方持搜索票，摸黑突襲仁武區高楠十街某工廠，一舉逮獲賭場主持人55歲翟男、把風27歲劉男及提供場主63歲李男，以及躲藏暗處的24名男、女賭客，其中年紀最小，為25歲妙齡女子。

警方這趟摸黑突襲聚賭工廠，一開始，雖大喊趴下、趴下，但一進去工廠內，根本烏漆抹黑一片，連個人影都無，但眼看大批警力拿著手電筒大動作搜索，賭客們乾脆不躲了，從工廠內各個奇怪的角落一一現蹤。

「二月第一天，就搗破藏匿工廠的職業賭場！」仁武分局表示，落網27人中，多半年紀介於50歲左右，其中女賭客6人、男賭客18人，及3名職業賭場工作人員，現場起獲膠質天九牌、賭資6萬2000元、抽頭金1萬3000元、骰子、撲克牌、壓寶盒等違法證物。

全案訊後，將賭場主持人翟男、把風劉男及提供場主李男等3人，依刑法賭博罪嫌移送法辦；另24名賭客，依社會秩序維護法裁罰，共計21萬6000元罰鍰。

全案逮獲27人送辦。記者古和純／翻攝
全案逮獲27人送辦。記者古和純／翻攝
起獲賭資及膠質天九牌等證物。記者古和純／翻攝
起獲賭資及膠質天九牌等證物。記者古和純／翻攝
高雄市警察局仁武分局員警暗夜突襲藏匿在工廠內的職業賭場。記者古和純／翻攝
高雄市警察局仁武分局員警暗夜突襲藏匿在工廠內的職業賭場。記者古和純／翻攝
高雄市警察局仁武分局員警暗夜突襲藏匿在工廠內的職業賭場。記者古和純／翻攝
高雄市警察局仁武分局員警暗夜突襲藏匿在工廠內的職業賭場。記者古和純／翻攝

職業 賭博 賭場

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