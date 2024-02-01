蘇花公路邊坡無名屍解剖結果 四肢內出血致死不能排除他殺
宜蘭蘇花公路東澳路段上周發現1具無名男屍，無法辨識身分，檢察官與法醫昨解剖確認死因，疑為四肢內出血過量休克致死，不能排除他殺可能，警方將繼續追查死者身分。
蘇澳警分局1月26日上午8時許獲報，台9線119.6公里蘇花公路東澳南澳段，民眾撿拾垃圾時在邊坡發現1具屍體，消防局協助吊掛，現場確認死者為男性，面部已經腐爛，身上也未攜帶任何證件或足以證明身分的物品。
檢察官初步相驗，判斷男子40歲以下，身高161公分，當時已死去3到7日，身體沒有明顯致命外傷。據了解，昨天檢察官與法醫解剖確認死因，無外部傷口，手部、腳部內出血過量，疑為休克致死主因，不能排除他殺可能。
警方持續追查男屍身分，再調查是否他殺；該男屍身穿unione牌黑色短袖polo衫、Hangten牌黑色牛仔褲，腰部右側有1顆痣，民眾若有失蹤親友有類似特徵，請通知警方。據悉，目前指紋比對沒有找到符合的對象，陸續有民眾聯繫警方詢問，仍要一一比對。
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