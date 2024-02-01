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屏縣消防局長李彬正今布達 周春米：期勉專業帶領消防大軍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣長周春米（右二）1月29日發布派令，消防局代理局長李彬正（左二）升任局長，今舉行布達典禮，另外，副局長由秘書鄭建德（右一）升任、秘書由第一大隊長陳奕（左一）升任。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右二）1月29日發布派令，消防局代理局長李彬正（左二）升任局長，今舉行布達典禮，另外，副局長由秘書鄭建德（右一）升任、秘書由第一大隊長陳奕（左一）升任。記者劉星君／攝影
去年9月明揚惡火造成4消防員殉職、6名員工罹難，112人受傷慘劇，當時消防局長許美雪毫無救災救護資歷，對外失言，最後請辭轉任縣府參議。消防局長由副局長李彬正代理，縣長周春米1月29日發布派令，由代理局長李彬正升任局長，今天舉行布達典禮，周春米期勉，李彬正專業經歷帶領消防大軍。

今天上午舉行布達典禮，各界民代到場觀禮，局長李彬正的家人們也到場。周春米說，大家對局長李彬正資歷深具信心，對於未來承擔冀與厚望，期勉局長李彬正為屏東縣消防局貢獻專才。

周春米說，感謝各界關心，李彬正歷任個各項職務歷練，60歲李彬正是中央警察大學53期消防系，民國七十七年起就任公職，經歷屏東縣政府警察局消防隊分隊長、技士、組長及屏東縣政府消防局大隊長、秘書、副局長等重要職務，十分熟稔整體消防工作，相信可為消防局帶來一番新氣象。

周春米說，李彬正曾參與各重大火警、山域、水域等災害搶救及各災害應變中心運作，多次榮獲各項評比績優，消防專業深獲各界肯定。

李彬正說，感謝縣長周春米給予機會，未來領導全體消防同仁全心投入屏東縣消防與防災工作，持續推動公共安全消防政策，建構健全災害防救體系及消防人員教育訓練，提升全民防災觀念、增強本縣消防戰力，以守護縣民生命財產安全為最重要之使命。

李彬正升任局長後，消防局副局長由秘書鄭建德升任。鄭建德中央警察大學專修班第612期消防系、國立屏東科技大學土木工程學系碩士畢業，先後擔任屏東縣政府消防局大隊長、秘書。消防局第一大隊大隊長陳奕則升任秘書，陳奕中央警官學校66期消防系、國立屏東科技大學土木工程學系碩士畢業，歷任屏東縣政府消防局科員、技正、副大隊長、科長、大隊長。

周春米 屏東縣政府 警察

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