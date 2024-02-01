攜毒台南駕車未開大燈遭查 新北通緝男被逮送辦

涉嫌洗錢防制法遭通緝的新北市程姓男子，昨天凌晨駕車途經台南市中西區，因未開大燈遭警方攔查，不僅被搜出毒品及不明金融卡，口袋中還有17萬元，當場被逮捕送辦。

台南市警局第二分局今天告訴中央社記者，24歲程男昨天凌晨駕車途經中西區西門路、民生路口，因未開大燈遭警方攔查；程男神情緊張，頻頻道歉，且稱口袋中新台幣17萬元是薪水。

未料警方又在程男車中查獲K他命和K菸，副駕駛座手提袋中又有5張不明金融卡及讀卡機等物，其中1張金融卡已被列為警示帳戶，程男因涉嫌洗錢防制法而遭新北地檢署通緝的身分也曝光，當場被逮捕。

警方訊後依詐欺、毒品等罪嫌將程男移送台南地檢署偵辦，且建請聲押，另涉及洗錢防制法遭通緝部分，也將解送歸案。