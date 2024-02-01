南投這支測速照相機開單第一名 去年告發達6534件

春節連假將至，南投縣警局公布父通違規統計，發現溪頭對外聯絡的縣道151線（延溪公路）上，一支固定式測速照相機去年違規開單告發達6534件，居全縣30處固定測速點第一名，此外科技執法設備的開單最多的路口，是埔里鎮中山路一段及信義路口的5894件，都為公庫進帳近千萬元。

南投縣警察局表示，違規數量較多的埔里鎮中山路一段及信義路口（5894件）、南投市台14乙線及南陽路口（5527件）、草屯鎮台3甲、太平路及中興路口（3228件）；30處固定測速點中，違規數量前三名分別是鹿谷鄉151線10公里處（6534件）、草屯鎮富林路一段579號前（5499件）、名間鄉台16線及台3線路口（3646件）。

交通隊長張瑞忠強調，南投縣內各重要風景區省道都已建置完成科技執法設備，縣道設固定測速點，啟用科技執法設備共10處路口，但民眾大多以為照相設備只能拍單向車道而已，事實上最新的設備，都能同步處理雙向車道的違規現象，呼籲遊客小心限速開車。