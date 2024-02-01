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測速照相「偽裝」成變電箱？國道警方說話了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

最近有民眾駕車路過國道1號南下246.6公里處、斗南地磅站附近，發現有一支測速照相機「偽裝」成變電箱外型，特地錄影提醒其他用路人，影片在網路上瘋傳，國道警方今天證實有架測速照相機，但為移動式，前方有設置告示牌提醒用路人注意。

網路上最近瘋傳一段影片，有駕駛人行經國道1號南下246.6公里處時，錄下一座變電箱外觀指稱，這裡其實是測速照相機；警方表示，該處並非使用固定桿測速照相設備，而是非固定式，測照點前方900公尺處、國道1號南向245.7公里處另有設置「警52」告示牌。

由於該路段近期發生多起嚴重事故，斗南分隊小隊長陳宏銘表示，為積極防制事故，維護交通安全，此次於易肇事路段架設移動式雷達測速儀器照相採證逕行舉發超速違規，並機動編排執勤員警在國道1號南向246.6公里處執法，呼籲用路人務必依速限行駛。

最近有民眾駕車路過國道1號南下246.6公里處時發現有一支測速照相機「偽裝」成變電箱外型，特地錄影提醒其他用路人，國道警方今天證實有架測速照相機，但為移動式。圖／翻攝自網路
最近有民眾駕車路過國道1號南下246.6公里處時發現有一支測速照相機「偽裝」成變電箱外型，特地錄影提醒其他用路人，國道警方今天證實有架測速照相機，但為移動式。圖／翻攝自網路

國道 測速

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