測速照相「偽裝」成變電箱？國道警方說話了

最近有民眾駕車路過國道1號南下246.6公里處、斗南地磅站附近，發現有一支測速照相機「偽裝」成變電箱外型，特地錄影提醒其他用路人，影片在網路上瘋傳，國道警方今天證實有架測速照相機，但為移動式，前方有設置告示牌提醒用路人注意。

網路上最近瘋傳一段影片，有駕駛人行經國道1號南下246.6公里處時，錄下一座變電箱外觀指稱，這裡其實是測速照相機；警方表示，該處並非使用固定桿測速照相設備，而是非固定式，測照點前方900公尺處、國道1號南向245.7公里處另有設置「警52」告示牌。