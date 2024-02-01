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影／新北情侶酒後大街拉扯爆衝突 醉女竟衝進店家大喊被搶
新北市板橋區50歲朱姓女子昨天下午突然衝進西門街1間化工行，情緒激動大喊被搶。板橋警方獲報派遣大批警力趕抵，發現朱女與55歲劉姓男友酒後因感情問題發生口角進而拉扯，並無搶奪情形。警方見朱女情緒激動立即將她帶回派出所保護管束，雙方事後互不提告，警方詢後依社維法裁處、並替朱女通報家暴。
據了解，50歲朱姓女子與55歲劉姓男子為男女朋友關係，昨天下午2時許2人在板橋區西門街喝酒後談及感情問題時因故發生爭執，雙方發生拉扯衝突，過程中劉男手揮打到朱女臉頰，還拿水潑灑朱女。朱女一時情緒激動衝進一旁化工行，大聲的向店家表示被搶。
店家聽聞後立即報警，板橋分局獲報後派遣線上快打警力趕抵，經了解後朱女澄清並未被搶，只是與劉姓男友發生爭執。警方見朱女情緒激動，為防朱女發生危險，立即施以強制力將朱女帶回派出所保護管束。
劉男警詢時坦承有輕撥朱女臉頰並用水潑灑她，朱女情緒穩定後也表示不提傷害告訴，警方詢後依違反社維法第87條第2款裁處，並替朱女通報家暴。
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