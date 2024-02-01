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熱水器裝室內…桃園消防暖助弱勢母女換新 今再上門送物資

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

春節前強化居家安全及避免一氧化碳中毒，桃園市消防局茄苳分隊及八德防火宣導隊近期執行居家安全訪視時，發現八德區某住戶家中燃氣熱水器裝置錯誤、電器設備老舊及居住環境惡劣，且無能力自行改善，因此決定送暖協助免費更換燃氣熱水器，今再次前往該住戶，更送上實用家具、生活物資及替換老舊延長線

該住戶為一對生活不便的母女，母親曾中風行動不便、女兒患眼疾。茄苳分隊日前訪視母女家中，發現室外型燃氣熱水器裝設在室內，存有高度危害風險，因為天氣寒冷家中門窗緊閉時，使用熱水器就容易造成一氧化碳蓄積中毒；另外屋內電器老舊、電線破損不堪使用，容易造成電線短路發生火災，寢具也相當老舊單薄。

對此茄苳分隊聯合八德防火宣導隊及義消共同募集，暖心協助母女一家改善住家環境，其中八德防宣分隊長張淑秋募集全新燃氣熱水器，汰換安裝讓母女倆能安心洗熱水澡；蘆竹義消分隊副分隊長陳文安則捐助木床、床墊、洗衣機及熱水壺，讓睡眠環境提升可溫暖度過寒冷冬季；茄苳義消則翻新延長線、插座及提供麵食、床包、枕頭及衛生紙等生活物資，改善居家安全及生活品質。

茄苳分隊長洪榮蔚指出，無色無味的一氧化碳為潛藏是居家環境的隱形殺手，人體吸入後會有頭暈、噁心及嗜睡等症狀，嚴重更會導致死亡，熱水器安裝錯誤是發生事故的最常見原因。所幸這次在居家訪視時發現住戶風險，及時協助更換燃氣熱水器，也感謝當地里長、八德防火宣導隊及義消團隊相助，共同完成善舉。

茄苳分隊聯合八德防火宣導隊及義消共同募集，送暖協助母女免費更換燃氣熱水器，並送上實用家具、生活物資及替換老舊延長線。圖／茄苳分隊提供
茄苳分隊聯合八德防火宣導隊及義消共同募集，送暖協助母女免費更換燃氣熱水器，並送上實用家具、生活物資及替換老舊延長線。圖／茄苳分隊提供
桃園市消防局茄苳分隊及八德防火宣導隊近期執行居家安全訪視時，發現八德區某住戶家中燃氣熱水器裝置錯誤、電器設備老舊及居住環境惡劣。圖／茄苳分隊提供
桃園市消防局茄苳分隊及八德防火宣導隊近期執行居家安全訪視時，發現八德區某住戶家中燃氣熱水器裝置錯誤、電器設備老舊及居住環境惡劣。圖／茄苳分隊提供
茄苳分隊聯合八德防火宣導隊及義消共同募集，送暖協助母女免費更換燃氣熱水器，並送上實用家具、生活物資及替換老舊延長線。圖／茄苳分隊提供
茄苳分隊聯合八德防火宣導隊及義消共同募集，送暖協助母女免費更換燃氣熱水器，並送上實用家具、生活物資及替換老舊延長線。圖／茄苳分隊提供

一氧化碳中毒 延長線 熱水器

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