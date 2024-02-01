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北投老翁登山迷途走到淡水樹梅坑 天黑迷途不敢再走
台北市1名70歲曹姓老翁昨天下午從北投區上山健行，走了4個多小時天黑迷路不知身在何方，新北市消防局接獲求救報案，利用手機定位再派遣人力入山搜索，將近晚上9時在淡水區樹梅坑山區找到人，平安帶下山。
據了解，老翁昨天下午3時許單獨入山，他說自己沒有設定目標只是隨便走走看看散心，後來走到太陽下山都已經看不清楚路，驚覺迷途不知身在何處，趕緊拿出手機報案求救。
新北市消防局於晚間7時17分獲報，老翁自述身上沒帶飲水、食物、行動電源，目前身旁都是石頭階梯步道，因為天色很黑他完全不敢再走。119利用手機定位鎖定老翁的位置在淡水區樹梅坑山區，隨即派遣5車、13人自北市北投區忠義山登山口入山搜索。
包括警方、義消和淡水區民生里巡守隊也出動約20人，最後於晚間8時50分在淡水區樹梅坑妙覺寺附近登山步道找到人，老翁意識清楚、健康狀況良好，他表示只要協助帶下山不需送醫。最後自行搭計程車返家。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，登山應結伴勿單獨前往，若發生意外迷途或天氣遽變，第一時間應立即致電119或110，盡可能提供座標定位，若無詳細地址可藉由路燈編號或以附近大型標的物為依據，保持冷靜聽從指示，且報案後勿再移動以利搜救人員救援。
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