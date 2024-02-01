聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驚險！台南老婦勇闖紅燈跑過馬路 斑馬線前被機車撞飛
台南市65歲老婦人昨天上午8點多在東區崇善路一處斑馬線前突然穿越馬路，19歲男機車騎士當時綠燈，視線疑似被一旁轎車擋到，沒注意有人會突然出現，直接撞上她，人車倒地受輕傷，老婦人則受驚嚇未受傷。市警一分局今天說，雙方都沒有飲酒，請行人勿違規穿越馬路；駕駛人行經路口時，也應減速慢行。
警方調查，蔡姓機車騎士（19歲）沿崇善路由南往北直行，至崇善路事故地點時，見綠燈直行，左側轎車疑似見到有人橫越馬路停下未走，他則依原來速度前行，沒想到呂姓老婦人（65歲）突然衝出，他猝不及防撞上。機車騎士摔車受傷送醫，婦人則無受傷。雙方都沒有飲酒，後續相關肇責釐清中。
台南市警一分局呼籲行人橫越馬路時，應走行人穿越道，勿違規穿越馬路；駕駛人行經路口時，請減速慢行，遇有行人應停讓，共同維護道路交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言