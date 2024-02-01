影／驚險！台南老婦勇闖紅燈跑過馬路 斑馬線前被機車撞飛

台南市東區崇善路昨天發生老婦人突然徒步穿越馬路，與機車發發生碰撞，男機車騎士人車倒地受輕傷，老婦人受驚嚇未受傷。圖／翻攝自社會事影音新聞臉書群組 台南市65歲老婦人昨天上午8點多在東區崇善路一處斑馬線前突然穿越馬路，19歲男機車騎士當時綠燈，視線疑似被一旁轎車擋到，沒注意有人會突然出現，直接撞上她，人車倒地受輕傷，老婦人則受驚嚇未受傷。市警一分局今天說，雙方都沒有飲酒，請行人勿違規穿越馬路；駕駛人行經路口時，也應減速慢行。

警方調查，蔡姓機車騎士（19歲）沿崇善路由南往北直行，至崇善路事故地點時，見綠燈直行，左側轎車疑似見到有人橫越馬路停下未走，他則依原來速度前行，沒想到呂姓老婦人（65歲）突然衝出，他猝不及防撞上。機車騎士摔車受傷送醫，婦人則無受傷。雙方都沒有飲酒，後續相關肇責釐清中。

台南市警一分局呼籲行人橫越馬路時，應走行人穿越道，勿違規穿越馬路；駕駛人行經路口時，請減速慢行，遇有行人應停讓，共同維護道路交通安全。