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改裝噪音車深夜炸街重罰1萬2 基隆首日大攔檢告發19件

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

改裝噪音車深夜炸街重罰1萬2，基隆首日大攔檢告發19件。記者游明煌／翻攝
改裝噪音車深夜炸街重罰1萬2，基隆首日大攔檢告發19件。記者游明煌／翻攝
基隆市、新北市交界處很多道路筆直常有改裝車飆速擾民，為打擊改裝噪音車輛，基隆市長謝國樑日前宣示，今天起，使用未認證或任意變更排氣管的車輛，行駛於道路致妨害安寧，罰鍰增為6千元起跳，深夜11時至翌日上午7時處1萬2千元。今天首日警方在九大路口大規模攔查，市警局查獲19件違規，由環保局各開罰1萬2000元。

市政府表示，有鑑於噪音車輛所產生噪音震耳欲聾，尤其深夜在街道上呼嘯而過，嚴重影響民眾居家安寧及生活品質，造成許多市民深受其擾。謝國樑說，夜間1萬2千元的裁罰金額是全國最重。

為宣誓基隆市打擊噪音車決心，杜絕違規改裝排氣管擾民，市政府1月25日公告，自2月1日起，任意變更排氣管、使用未經檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路等情形，將提高裁罰金額，如在夜間時段，晚間11時到隔天上午7時違反，裁罰金額由原本6000元提高至1萬2000元，其他時段則由3000元提高至6000元，如仍未改善，將按次加重處罰，最重罰3萬元。

交通隊長張豫立表示，為有效遏止車輛擅自違規改裝排氣管及製造噪音案件，警察局今天零時擴大辦理「寧靜街坊」專案，動員各分局、刑事、少年、婦幼、交通及保安警隊警力，並結合環保局、監理站等共98名人力，於全市噪音車出沒熱點路段重兵部署，嚴正執法。

執勤人員昨晚11時在交通隊，由警察局長翁群能親自主持勤前教育，提醒注意執勤安全及任務後，針對南榮路、東信路、明德三路、湖海路等9處民眾經常反映噪音出沒路段，加強車輛攔查、舉發相關交通違規。

統計今天「寧靜街坊」專案，市警局共計開出19件妨害安寧通報單，後續由環保局裁罰1萬2000元，另舉發無照駕駛6件、擅自增加、變更設備6件。警察局呼籲業者及車主勿違規改裝、使用未經審驗合格的排氣管，共同維護交通安全與安寧。

改裝噪音車深夜炸街重罰1萬2，基隆首日大攔檢告發19件。記者游明煌／翻攝
改裝噪音車深夜炸街重罰1萬2，基隆首日大攔檢告發19件。記者游明煌／翻攝
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改裝噪音車深夜炸街重罰1萬2，基隆首日大攔檢告發19件。記者游明煌／翻攝
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噪音 警察

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