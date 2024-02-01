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高雄老翁自推輪椅外出體力不支 暖警推2公里助他回家

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

警方發現老翁在烈日下獨自一人在路旁休息。記者蔡世偉／翻攝
警方發現老翁在烈日下獨自一人在路旁休息。記者蔡世偉／翻攝
旗山警方日前接獲報案，指旗山區樂和街附近的產業道路上，有位老翁坐在輪椅上，眼神相當茫然。原來老翁因為體力不支所以停在路中央休息，員警二話不說推著老翁走了2公里護送返家，附近民眾看員警滿身大汗，也紛紛舉起大拇指感謝警方的幫忙。

85歲黃姓老翁30日中午獨自推著輪椅外出，返程時卻因體力不支只好停在路邊休息，但地處荒僻人煙稀少，在正午艷陽下孤立無援，一名路過的熱心民眾即時發現並通報警方前往協助。

旗山警方趕緊到場關心，確認老翁身體並沒有其他不適，眼見距離老翁住家還有2公里，擔心老翁恐因高溫炎熱造成中暑，便推著老翁坐的輪椅助其返回住家。他的家人聽聞警方滿頭大汗，走了2公里的路推老翁回來，也感激地不斷道謝。

警方呼籲，家中如有高齡長者要隨時關懷他們的生活起居，並叮嚀外出要注意交通安全，特別是有使用代步車者，在出門前也要注意電力是否充足，藉以提升年長者的用路安全品質，共同維護大家的行車安全。

警方推著輪椅走2公里送老翁返家。記者蔡世偉／翻攝
警方推著輪椅走2公里送老翁返家。記者蔡世偉／翻攝

輪椅 高溫

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