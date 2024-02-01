苗栗後龍三合院起火 印尼看護攙扶9旬阿嬤急逃命
苗栗縣後龍鎮1處三合院今天突然冒出火煙，印尼籍看護攙扶著90多歲老婦人急忙逃出屋外，消防隊員趕抵現場順利控制火勢，幸無人傷亡，詳細起火原因還要進一步調查。
苗栗縣消防局上午7時許接獲通報，後龍鎮高鐵特定區附近大庄里發生三合院火警，隨即派遣後龍、特搜以及頭屋消防分隊等人車趕往搶救，抵達火警地點發現磚造三合院大廳已全面起火，濃煙不斷從屋內冒出。
苗栗縣消防局第二大隊後龍分隊長林永峰表示，第一時間拉出多條水線灌救，大約半個小時後順利撲滅火勢，確認屋內沒有人員受傷、受困。
心有餘悸的印尼籍看護表示，清晨原本帶著阿嬤要去上廁所，從房間出來就聽到大廳傳來聲響，隨後看到火舌竄出，於是急忙攙扶阿嬤逃出到屋外。
高齡90多歲阿嬤則指出，平常除了看護和自己之外，還有1名孫子住在三合院內，火警發生當時，孫子上大夜班還沒回家，不知道為何屋子會起火燃燒。
雖然消防隊員及時阻止火勢擴散，不過三合院正廳磚瓦已經付之一炬，至於詳細起火原因，待由火場鑑識小組進一步調查。
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