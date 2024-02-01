快訊

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

2年內首次！美3艘航母齊聚第一島鏈 加大威懾中國大陸和北韓

還給用路人安全 嘉義市二分局警員抓「雞」效拚了

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

經過一番追逐，總算將雞抓捕入網。記者李宗祐／翻攝
經過一番追逐，總算將雞抓捕入網。記者李宗祐／翻攝
有隻雞突然在嘉義市二分局對面大馬路亂竄，用路人見狀紛紛走避，嚴重影響行車安全，警方獲報即向隔壁消防分隊借來大網捕捉，於是街頭就出現警追抓雞景象，經過一番追逐後，終於將雞「逮捕」，後續交由動保處處理。

日前有名婦人眾驚慌失措到嘉義市二分局興安派出所報案，她指著分局對面有1隻雞大搖大擺在馬路上亂竄，嚴重影響行車安全。

婦人表示，騎車載稚子沿吳鳳南路北往南行要返回嘉義縣中埔鄉後庄住家，行經吳鳳南路與大業街口時，突然有1隻雞從路旁竄出，受到驚嚇緊急剎車，雞在車水馬龍的大馬路上隨意亂竄，正值交通尖峰時段車流量大，許多騎士緊急煞車，險象環生。

警方出查看，果然看到有隻雞在馬路上閒逛，隨即向隔壁消防隊商借大型捕網，所長林建文立即召集線上巡邏同仁，警員蕭浤峻及謝凱丞現場維持交通、並持大型捕網與雞在馬路上追逐，經過一番你追我趕後，才讓這隻雞成功「落網」，所幸沒有民眾因為雞而發生交通事故，婦人抱著幼子全程觀看警方展開「抓雞大戰」，與兒子2人笑得合不攏嘴，對於員警的積極協助讚許有佳。

警方提醒民眾，依道路交通管理處罰條例，「飼主因疏縱或牽繫寵物，在道路上奔走而危害交通者，處300元以上600元以下罰鍰。」

嘉義市街頭出現雞亂竄影響交通，經過一番追逐，警員總算將雞抓捕入網。記者李宗祐／翻攝
嘉義市街頭出現雞亂竄影響交通，經過一番追逐，警員總算將雞抓捕入網。記者李宗祐／翻攝
興安派出所長林建文查看落網雞。記者李宗祐／翻攝
興安派出所長林建文查看落網雞。記者李宗祐／翻攝
警員經過一番追逐，總算將雞抓捕入網。記者李宗祐／翻攝
警員經過一番追逐，總算將雞抓捕入網。記者李宗祐／翻攝
總算將雞抓捕入網，還給用路人安全行車空間。記者李宗祐／翻攝
總算將雞抓捕入網，還給用路人安全行車空間。記者李宗祐／翻攝

嘉義 寵物

延伸閱讀

嘉市議員遇襲案召開首次專案會議 議員批警局報告敷衍

疑不滿遭前夫家暴…她不甘受辱「派出所對面潑硫酸」 雙雙燒灼傷送醫

嘉市議員地下道遭襲 地下道是否裝監視器引起討論

嘉義市年貨大街周六熱鬧登場 連續4天萬元現金天天抽

相關新聞

影／北巿河濱公園外...毛孩掙脫繫繩撞機車 2人1犬噴飛狗主嚇壞

40歲倪姓男子一家人，日前在台北市士林區百齡左岸河濱公園外道路遛狗，牽著愛犬正要走回通河西街二段上，突然狗掙脫繫繩，衝上...

救援八通關古道摔傷女山友 示警狼煙未熄滅延誤空勤直升機吊掛

一支7人登山隊伍攀登八通關古道，其中一名張姓女山友不慎摔倒，空勤黑鷹直升機今天出動救援，待救者為吸引注意，施放狼煙並鋪設...

影／高雄阿伯落美人圈套砸百萬投資 警三寸不爛之舌勸服

65歲李姓男子和71歲陳姓老翁落入詐騙集團美人計圈套，被長髮清純妹遊說投資，其中李男到銀行欲解百萬定存投資冰島普洱茶，陳...

春節前...清水警今起巡守45家金融機構 舉家外出可申請巡邏服務

台中市清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構有45家，農曆春節將近，為加強重要節日安全維護工作，守護民提領、存...

高雄老翁自推輪椅外出體力不支 暖警推2公里助他回家

旗山警方日前接獲報案，指旗山區樂和街附近的產業道路上，有位老翁坐在輪椅上，眼神相當茫然。原來老翁因為體力不支所以停在路中...

丈夫植物人...越南配偶獨自照顧5年幼子女 大甲警送暖

台中市大甲區西岐里陳姓越南籍外配打零工維生，丈夫成植物人安置療養機構，她獨自扶養5名年幼子女，大甲警分局員警獲知後通報，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。