還給用路人安全 嘉義市二分局警員抓「雞」效拚了
有隻雞突然在嘉義市二分局對面大馬路亂竄，用路人見狀紛紛走避，嚴重影響行車安全，警方獲報即向隔壁消防分隊借來大網捕捉，於是街頭就出現警追抓雞景象，經過一番追逐後，終於將雞「逮捕」，後續交由動保處處理。
日前有名婦人眾驚慌失措到嘉義市二分局興安派出所報案，她指著分局對面有1隻雞大搖大擺在馬路上亂竄，嚴重影響行車安全。
婦人表示，騎車載稚子沿吳鳳南路北往南行要返回嘉義縣中埔鄉後庄住家，行經吳鳳南路與大業街口時，突然有1隻雞從路旁竄出，受到驚嚇緊急剎車，雞在車水馬龍的大馬路上隨意亂竄，正值交通尖峰時段車流量大，許多騎士緊急煞車，險象環生。
警方出查看，果然看到有隻雞在馬路上閒逛，隨即向隔壁消防隊商借大型捕網，所長林建文立即召集線上巡邏同仁，警員蕭浤峻及謝凱丞現場維持交通、並持大型捕網與雞在馬路上追逐，經過一番你追我趕後，才讓這隻雞成功「落網」，所幸沒有民眾因為雞而發生交通事故，婦人抱著幼子全程觀看警方展開「抓雞大戰」，與兒子2人笑得合不攏嘴，對於員警的積極協助讚許有佳。
警方提醒民眾，依道路交通管理處罰條例，「飼主因疏縱或牽繫寵物，在道路上奔走而危害交通者，處300元以上600元以下罰鍰。」
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