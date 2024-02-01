影／來台出差當尋芳客戰熟女 新加坡男交易爽完警方上門

高雄市新興區大同一路一處隱藏在商業大樓內的美容護膚館暗藏春色，轄區警方接獲檢舉，探訪發現店家雇用拿到身分證的越南籍女服務生從事性服務，前天下午前往搜索，當場查獲來台出差的新加坡籍男客以及2名台籍阿伯分別和3名女服務生性交易。

警方指出，新興警分局中山派出所日前接獲檢舉，指位於新興區大同一路一棟商業大樓內疑似有色情不法業者從事性交易，員警探訪蒐證，發現一間美容護膚坊疑媒介在台取得身分證的越南籍女服務生替客人性服務。

前天下午2時40分持台灣高雄地方法院核發搜索票到場執行搜索，當場查獲負責人1人(林男，33歲)，現場女服務生3人(40至53歲)、男客3人(49至63歲)全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。

警方上門搜索，當場在包廂內查獲何姓男子（49歲）和陳姓女服務生（42歲）、黃姓男子（63歲）和阮姓女服務生（40歲）以及黃姓男子（49歲）和吳姓女服務生（53歲）等3對男女從事性交易。

警方發現，何男是新加坡籍男子，來台出差想說「鬆一下」，循老司機介紹熟女技巧好，到該家店當尋芳客，沒想到剛爽完就被警方查獲。