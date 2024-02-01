快訊

花1億裝潢…高雄最貴租金燒肉店「韓八」 突宣布今凌晨起歇業

該不該抱股過年本周得下好離手 盤點農曆休市9天變數

稱黃珊珊是「女版韓國瑜」 柯建銘嗆：不可能換雞肋副院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中嬤好心要借友人30萬過年關 匯款前多一動作沒中計

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬戴姓婦人在上月底接獲歹徒以「猜猜我是誰」方式，假冒其鄰居友人，佯稱「年前手頭緊」，要向戴婦借款30萬元，戴婦不疑有他，前往銀行辦理匯款，但戴婦在匯款前，再打電話向該名鄰居確認，未料鄰居卻聽得一頭霧水，戴婦連忙辦理止付，行員也聯絡警員到場關心，沒讓歹徒得逞。

台中市七旬戴姓婦人在上月23日接獲歹徒假冒的鄰居友人電話，以「過年手頭緊」為由，向戴婦借款30萬元，戴婦隨即前往台中二信匯款，在填完匯款單據交付行員後，戴婦連忙致電該位好友確認，對方一頭霧水，戴婦還親自跑了一趟對方家裡，得到沒有借錢的答覆當下，才知遭詐騙，戴婦趕緊辦理止付，行員也聯絡春社所警員到場關心。

戴姓婦人表示，案發前在家中突然接到一通市內來電，開口就要借款30萬現金，因為對方的語調和其一位朋友非常相似，她詢問「你是阿美嗎」，對方順勢回應，還說因更換手機，想要跟她重新加Line。

戴婦說，後來因對方要借款30萬元，她認為「救急不救窮」，趕緊依對方指示前往銀行，所幸在銀行尚未完成入帳手續時，她又多做了一個打電話的動作，錢才沒被騙走。

第四警分局長李建興表示，隨著「113年加強重要節日安全維護工作」即將展開，民眾提領大筆資金需求增加，詐騙集團蠢蠢欲動，許多過往常見的投資詐騙、「猜猜我是誰」、假檢警等手法層出不窮，民眾接獲不明來電，務必謹記「一聽、二掛、三查證」動作，才能避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

台中市戴姓婦人在上月底遇到歹徒詐騙，戴婦匯款前再向友人查證，順利保住積蓄，沒有掉入歹徒詐騙陷阱。圖／第四警分局提供
台中市戴姓婦人在上月底遇到歹徒詐騙，戴婦匯款前再向友人查證，順利保住積蓄，沒有掉入歹徒詐騙陷阱。圖／第四警分局提供
台中市戴姓婦人在上月底遇到歹徒詐騙，戴婦匯款前再向友人查證，順利保住積蓄，沒有掉入歹徒詐騙陷阱。圖／第四警分局提供
台中市戴姓婦人在上月底遇到歹徒詐騙，戴婦匯款前再向友人查證，順利保住積蓄，沒有掉入歹徒詐騙陷阱。圖／第四警分局提供

詐騙集團 鄰居 台中市

延伸閱讀

金管會：經濟弱勢保戶 3月31日前可善用保單借款紓困

北市府預算政黨協商 綠譴責北農設備費案「玩弄大家」

影／宜蘭女稱為替母買房謀職 當車手首日赴台中領120萬落網

台中人好暖...見七旬翁機車卡溝蓋 大夥與警協力助脫困

相關新聞

影／台中嬤好心要借友人30萬過年關 匯款前多一動作沒中計

台中市七旬戴姓婦人在上月底接獲歹徒以「猜猜我是誰」方式，假冒其鄰居友人，佯稱「年前手頭緊」，要向戴婦借款30萬元，戴婦不...

台南七旬老翁走失 警方過濾比對人別系統找到他家屬

台南市76歲蔡姓老翁昨天從住家外出後走失，在中西區民權路與城隍街口徘徊，員警獲報到場後，發現老翁不知如何返家。警方透過警...

嘉義市議員林煒軒遭襲擊案撲朔迷離 9年前也有議員遇襲…結局曝

嘉義市議員林煒軒上月28日遭吳姓、楊姓男子攻擊，2名嫌犯落網羈押禁見，議會專案小組昨天要求警方比照重大刑案偵辦，有議員疑...

獨／一眼定緣分…德國交換生領養三條腿小黑 展開「新狗生」

「老殘傷」米克斯也能有「好狗命」，來自德國22歲的女孩Lina去年來台大法律系當交換生一個學期，在今年1月4日偕父母及親...

違規遭警攔 高雄男騎士拒搜車！被控妨害公務判「無罪」

高雄戴姓男子前年凌晨騎車遊蕩，因未戴安全帽遭兩巡警攔查，當戴男取出車箱行照時，警發現車箱尖頭吸管含可疑白色粉末，正欲鑑識...

影／基隆大武崙洗衣廠大火 2樓布料毛巾區起火幸無人受困

基隆市安樂區大武崙工業區武訓街光美洗衣公司，今天凌晨發生大火，工廠陷入火海，消防人員於1時左右灌救控制火勢，經清查沒有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。