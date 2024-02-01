影／台中嬤好心要借友人30萬過年關 匯款前多一動作沒中計

台中市七旬戴姓婦人在上月底接獲歹徒以「猜猜我是誰」方式，假冒其鄰居友人，佯稱「年前手頭緊」，要向戴婦借款30萬元，戴婦不疑有他，前往銀行辦理匯款，但戴婦在匯款前，再打電話向該名鄰居確認，未料鄰居卻聽得一頭霧水，戴婦連忙辦理止付，行員也聯絡警員到場關心，沒讓歹徒得逞。

台中市七旬戴姓婦人在上月23日接獲歹徒假冒的鄰居友人電話，以「過年手頭緊」為由，向戴婦借款30萬元，戴婦隨即前往台中二信匯款，在填完匯款單據交付行員後，戴婦連忙致電該位好友確認，對方一頭霧水，戴婦還親自跑了一趟對方家裡，得到沒有借錢的答覆當下，才知遭詐騙，戴婦趕緊辦理止付，行員也聯絡春社所警員到場關心。

戴姓婦人表示，案發前在家中突然接到一通市內來電，開口就要借款30萬現金，因為對方的語調和其一位朋友非常相似，她詢問「你是阿美嗎」，對方順勢回應，還說因更換手機，想要跟她重新加Line。

戴婦說，後來因對方要借款30萬元，她認為「救急不救窮」，趕緊依對方指示前往銀行，所幸在銀行尚未完成入帳手續時，她又多做了一個打電話的動作，錢才沒被騙走。