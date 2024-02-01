台南七旬老翁走失 警方過濾比對人別系統找到他家屬

春節前76歲蔡姓失智老翁（左）外出走失，台南市警二分局博愛所副所長邊浩澤（右）協助老翁返家過好年。記者黃宣翰／翻攝 台南市76歲蔡姓老翁昨天從住家外出後走失，在中西區民權路與城隍街口徘徊，員警獲報到場後，發現老翁不知如何返家。警方透過警政科技系統找到家人，順利通知家屬載送返家，家屬對於警察積極服務態度表示肯定。

市警二分局博愛派出所副所長邊浩澤、警員張維婷於昨天下午4點多接獲民眾通報，在中西區民權路與城隍街口，有迷途老翁在路口徘徊需要警方協助。員警到場時上前關心詢問老翁身體狀況，擔心老翁獨自在外恐發生危險，先將老翁載回派出所休息並提供茶水供飲用，後續再查證身分。

透過些微的資訊，邊浩澤、警員張維婷，以警政影像檔過濾人別系統，比對查出為76歲的蔡姓老翁，立即電話聯繫他妻子至派出所載返家團聚。

蔡妻向警方表示，她平時下午都會陪同先生外出散步運動，老公昨天卻提前獨自出門，好險有警方熱心幫忙，讓老翁能夠在春節前平安返家。

市警二分局說，民眾家中如有年長者或有失智長輩，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利如有協尋需求時，能即時身分辨識，幫助迷途長者平安返家團聚。