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嘉義市議員林煒軒遭襲擊案撲朔迷離 9年前也有議員遇襲…結局曝
嘉義市議員林煒軒上月28日遭吳姓、楊姓男子攻擊，2名嫌犯落網羈押禁見，議會專案小組昨天要求警方比照重大刑案偵辦，有議員疑警方偏袒，但也有議員疑自導自演，因案情有政治因素，真相撲朔迷離。檢警說，9年前的今天，資深議員蔡榮豐遭4名男子及1名少年施暴案，最後3嫌分別被依傷害及毀損罪判1年4月、3月至4月不等徒刑，被告等審理仍不肯供出犯案動機，最終仍未查出真相。
議員蔡榮豐本屆交棒兒子蔡坤叡當選，蔡榮豐2015年2月1日深夜買宵夜車停在林森西路，官姓男子見狀指揮4人分持棍棒打傷蔡，蔡逃離現場，4男再回原處持棍棒砸擊蔡車毀損，直到官男按喇叭示意停止，洪男等4人才搭車逃離，造成蔡右側肋骨骨折、肺挫傷、肝臟裂傷、腎挫傷併發血尿；唯一共犯少年移少年法庭審理。
案經檢警調查起訴，2016年9月21日法院判決說，被告等人坦承犯行，動機交代不清，有人供稱開車路上被蔡議員按喇叭心生不滿，主謀官男卻供稱是在喜宴場合不滿蔡說話大聲，法官痛批被告等糾眾預謀，拿棍棒圍毆不相識的人，逞凶鬥狠，犯行讓人心惶惶，破壞社會治安。
判決書說，23歲官姓男子2月1日深夜在太保市駕駛轎車，內放鐵製棍棒，載21歲洪姓男子、蔡男及黃姓少年到嘉市某酒家，由蔡男以手機聯絡19歲林男開車會合，官男等4人換林男轎車改由官男駕駛，等蔡榮豐駕車駛離酒家一路尾隨。
林煒軒上月28日遭逼車追撞，他和助理被對方以辣椒水噴灑、甩棍攻擊，要他下跪講出「對不起立委王美惠」，警察趕到制止，將施暴39歲吳男、23歲楊男帶回偵詢，2人聲稱行車糾紛，嫌犯移送派出所有人送菸、檳榔，還傳出手機通聯紀錄刪除，有議員疑警方偏袒，王美惠不滿遭影射提告林煒軒誹謗；警方強調暴力零容忍，查扣嫌犯手機數位鑑識，依法究辦到底。
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