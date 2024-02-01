基隆大武崙洗衣廠大火 2樓布料毛巾區起火幸無人受困

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市安樂區大武崙工業區武訓街光美洗衣公司，今天凌晨發生大火，工廠陷入火海，消防人員於1時左右灌救控制火勢，經清查沒有人員受困，2樓鐵皮加蓋起火燃燒，存放布料毛巾區，幸好1樓低硫燃料約5公秉沒有延燒到，起火原因還待調查。

基隆市消防局表示，今天零時4分獲報，武訓街光美洗衣有限公司大火，工廠全面燃燒，現場濃煙四竄，火勢很大。安樂、中山、百福、七堵、仁愛、信二、暖暖等分隊前往，共21車人員39名趕至現場救援。

消防人員到場發現工廠已全面燃燒，全面破門射水灌救，所幸經清查沒有人受傷、受困。1時5分火勢控制，1時39分火勢完全撲滅。因當時是下班時間，並無作業人員在廠內。

消防局說，現場1樓為RC，2樓為鐵皮加蓋，2樓起火燃燒，2樓存放布料毛巾，2樓中間鐵皮屋頂有坍塌，燃燒面積約240平方公尺。1樓有低硫燃料約5公秉，所幸及時灌救滅火，並沒有延燒到。

基隆大武崙洗衣廠大火，2樓布料毛巾區起火，所幸無人受困。記者游明煌／翻攝
基隆大武崙洗衣廠大火，2樓布料毛巾區起火，所幸無人受困。記者游明煌／翻攝
基隆大武崙洗衣廠大火，2樓布料毛巾區起火，所幸無人受困。記者游明煌／翻攝
基隆大武崙洗衣廠大火，2樓布料毛巾區起火，所幸無人受困。記者游明煌／翻攝
基隆大武崙洗衣廠大火，2樓布料毛巾區起火，所幸無人受困。記者游明煌／翻攝
基隆大武崙洗衣廠大火，2樓布料毛巾區起火，所幸無人受困。記者游明煌／翻攝
基隆大武崙洗衣廠大火，2樓布料毛巾區起火，所幸無人受困。記者游明煌／翻攝
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