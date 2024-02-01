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民眾違規狂放煙火 挨罰42萬
嘉義市軍輝橋附近前晚傳出震天價響的砲聲，持續約8分鐘，市區甚至嘉縣部分鄉鎮市都感受到，嚇壞不少人，嘉市消防局人員趕抵後，當場其中1人承認施放煙火。消防局指出，因未事先申請，開出4張罰單、至少會罰42萬元，春節期間會編排勤務加強宣導及檢查，違者依法開罰。
嘉市消防局表示，前晚8點6分接獲報案稱軍輝橋旁邊的駕訓班空地，有人施放高空煙火，隨即由轄區第2分隊長李志中率隊趕往，在軍輝橋西側河岸發現大量施放後的殘跡，消防人員將現場拍照存證外，也把仍在場的2名關係人帶回詢問，其中1人供稱，因友人辦新居落成、家神安座，才來施放煙火祝賀，不知道會違規。
消防局指出，經確認違規情形包括未經許可施放專業爆竹、運送專業煙火未報請備查、儲存達管制量專業爆竹未投保公共意外責任險、施放專業爆竹人員無相關證照，共開4張舉發通知單，合計可處42萬以上罰鍰。
消防局長郭立昌說，依嘉市自治條例規定，上午6時前及晚間10時後禁放爆竹，違者罰3萬到15萬元不等。
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