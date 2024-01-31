快訊

基隆捷運今核定 基市爭取推第2階段八堵至基隆市區

掏空10億爽買勞斯萊斯 台中商銀董座豪奢照曝光

濃霧來襲！桃園能見度不足200米 長榮航、東航重飛落地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謊稱遭擄討7萬贖金！20歲男缺錢竟誆騙父母 遇警躲草叢被揪出

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區20歲何姓男子缺錢花用，昨晚竟向父母謊稱自己被綁架，需要7萬元贖金，否則會有生命危險；大園警方接獲何男父母報案，循線追查找到何男，發現他根本沒被綁架，警詢後將何男依誣告及詐欺罪送辦。

大園警方指出，昨晚接獲何男父母報案，稱接到兒子的求助電話，表示因欠別人錢還不出來遭到綁架，需要7萬元的贖金否則會有危險。由於何男多日沒回家，家屬擔心兒子真的遇上麻煩，於是向警方報案求助。

大園警方獲報後立即組成專案小組積極追查，調閱何男的車輛行車軌跡，發現他仍在外到處移動，通報中壢、蘆竹、桃園等分局協助攔查確認，最後在蘆竹的一處埤塘旁找到何男車輛。

豈料何男看見有人靠近，情急之下竟向旁邊2名友人謊稱是債主找上門討債，3人鑽入草叢裡藏匿，經警方地毯式搜索一一揪出。2名友人稱何男要向他們借錢，才會一起出現在這裡，並不知道何男詐騙父母，何男經警詢後被依誣告及詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園觀音一名20歲何姓男子，因缺錢向父母謊稱自己被綁架，需要7萬元贖金，警方獲報後追查找到何男，發現他根本沒被綁架，依誣告及詐欺罪將他送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名20歲何姓男子，因缺錢向父母謊稱自己被綁架，需要7萬元贖金，警方獲報後追查找到何男，發現他根本沒被綁架，依誣告及詐欺罪將他送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名20歲何姓男子，因缺錢向父母謊稱自己被綁架，需要7萬元贖金，警方獲報後追查找到何男，發現他根本沒被綁架，依誣告及詐欺罪將他送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名20歲何姓男子，因缺錢向父母謊稱自己被綁架，需要7萬元贖金，警方獲報後追查找到何男，發現他根本沒被綁架，依誣告及詐欺罪將他送辦。記者周嘉茹／翻攝

父母 桃園 綁架

延伸閱讀

父母相繼離世又沒手足…他收姑丈「1訊息」內容曝光暖哭眾人

桃園捷運綠線大園三民路工程圍籬提前退縮 春節好行車

新鮮人月薪38K！獨子憂「各包6000很不孝」 網暖回：我若是你父母會感動

桃園台61大園、觀音平面道路黑壓壓 治安與偷盜垃圾成隱憂

相關新聞

台61線一死一傷車禍！疑車子故障「下車查看」 駕駛下一秒遭貨車撞飛亡

彰化縣芳苑鄉台61快速道路南下187公里處今天傍晚發生死亡車禍，36歲林姓大貨車司機因車子故障下車查看，卻遭後方王姓司機...

疑不滿遭前夫家暴…她不甘受辱「派出所對面潑硫酸」 雙雙燒灼傷送醫

嘉義市博愛路今天下午4點多發生起疑似感情糾紛，有1對男女在路口發生爭執後，年約20多歲女子疑似持硫酸液體，涉朝年約30歲...

謊稱遭擄討7萬贖金！20歲男缺錢竟誆騙父母 遇警躲草叢被揪出

桃園市觀音區20歲何姓男子缺錢花用，昨晚竟向父母謊稱自己被綁架，需要7萬元贖金，否則會有生命危險；大園警方接獲何男父母報...

台南市警界新人事！26名警官周五到任 人員職務異動曝

台南市政府警察局今下午最新警職人事異動，針對第四至第八序列（2線2星至3線1星)等職缺，調任26名警官，經依適任人員品德...

影／高雄轎車失控連撞4車 貨車遭撞破油箱噴油嚇人

高雄市鳳山區今天下午發生轎車失控連撞4輛汽、機車車禍，肇事轎車跨越雙黃線，撞破對向貨車的油箱導致噴油，還轉向撞及路邊汽、...

高鐵橋墩大擋視線釀車禍 學者指需整體評估：非路口畫停止線這麼簡單

桃園中壢高鐵南路及福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，有民眾在網路上討論，認為該路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。