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謊稱遭擄討7萬贖金！20歲男缺錢竟誆騙父母 遇警躲草叢被揪出
桃園市觀音區20歲何姓男子缺錢花用，昨晚竟向父母謊稱自己被綁架，需要7萬元贖金，否則會有生命危險；大園警方接獲何男父母報案，循線追查找到何男，發現他根本沒被綁架，警詢後將何男依誣告及詐欺罪送辦。
大園警方指出，昨晚接獲何男父母報案，稱接到兒子的求助電話，表示因欠別人錢還不出來遭到綁架，需要7萬元的贖金否則會有危險。由於何男多日沒回家，家屬擔心兒子真的遇上麻煩，於是向警方報案求助。
大園警方獲報後立即組成專案小組積極追查，調閱何男的車輛行車軌跡，發現他仍在外到處移動，通報中壢、蘆竹、桃園等分局協助攔查確認，最後在蘆竹的一處埤塘旁找到何男車輛。
豈料何男看見有人靠近，情急之下竟向旁邊2名友人謊稱是債主找上門討債，3人鑽入草叢裡藏匿，經警方地毯式搜索一一揪出。2名友人稱何男要向他們借錢，才會一起出現在這裡，並不知道何男詐騙父母，何男經警詢後被依誣告及詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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