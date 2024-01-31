台南市警界新人事！26名警官周五到任 人員職務異動曝
台南市政府警察局今下午最新警職人事異動，針對第四至第八序列（2線2星至3線1星)等職缺，調任26名警官，經依適任人員品德操守、工作表現、陞遷積分及個人意願等通盤檢討，相關人員將於本月2日到任新職。相關人員職務異動如下：
一、第四、五序列：
(一)行政科科長洪國哲，調任保安科科長。
(二)督察室督察賴銘助，調任行政科科長。
(三)督察室督察黃宗仁，調任防治科科長。
(四)主任秘書室第四序列專員陳猷元，調任督察室督察。
(五)主任秘書室第五序列專員林清榮，調陞主任秘書室第四序列專員。
(六)第五分局保安民防組組長顏嘉良，調陞主任秘書室第五序列專員。
二、第六序列：
(一)歸仁分局督察組組長王冠雄，調任新化分局防治組組長。
(二)新化分局防治組組長蕭錦烜，調任歸仁分局督察組組長。
(三)保安科警備股股長林宗龍，調任學甲分局保安民防組組長。
(四)行政科警務正毛健華，調任保安科警備股股長。
(五)保防科警務正歐益榮，調任第五分局保安民防組組長。
(六)法制室警務員鄭雅芳，調陞法制室警務正。
(七)第一分局警務員鄭詠方，調陞刑事警察大隊專員。
(八)保防科警務員陳龍彬，調陞保防科警務正。
(九)善化分局警備隊隊長蔣志行，調陞督察室警務正。
(十)勤務指揮中心警務員蘇啟文，調陞防治科警務正。
(十一)保安科警務員許宏旭，調陞保安科警務正。
(十二)歸仁分局偵查隊警務員兼副隊長徐博文，調陞秘書室警務正。
(十三)玉井分局偵查隊警務員兼副隊長林芳正，調陞刑事警察大隊專員。
(十四)後勤科警務員吳忠寶，調陞後勤科警務正。
三、第七、八序列：
(一)保安警察大隊第二中隊中隊長高鳳財，調任第三分局警備隊隊長。
(二)第三分局警備隊隊長曾天來，調任保安警察大隊第二中隊中隊長。
(三)善化分局第七序列警務員郭俊誠，調任善化分局警備隊隊長。
(四)新化分局新化派出所第七序列警務員兼所長林建男，調任歸仁分局偵查隊第七序列警務員兼副隊長。
(五)保防科第八序列警務員王建智，調任新化分局新化派出所第八序列警務員兼所長。
(六)刑事警察大隊第八序列警務員蔡國喜，調任玉井分局偵查隊第八序列警務員兼副隊長。
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