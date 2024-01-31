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影／高雄轎車失控連撞4車 貨車遭撞破油箱噴油嚇人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區今天下午發生轎車失控連撞4輛汽、機車車禍，肇事轎車跨越雙黃線，撞破對向貨車的油箱導致噴油，還轉向撞及路邊汽、機車，嚇壞路人，幸沒造成傷亡。確實肇事原因由警方調查中。

據了解，今天下午2時許，陳姓男子（47歲）駕駛紅色轎車，沿鳳山區武慶二路直行，突然偏向跨越雙黃線，擦撞對向由林姓男子駕駛的貨車，轎車左車頭損毀，車體殘骸卡在貨車上，並撞破貨車油箱，一時大量汽油噴出，嚇壞路人。

陳男撞擊貨車後，轎車又失控轉向，直奔對向路邊，再撞上停在路旁的1輛轎車及2輛機車，幸好路人及時閃避，未造成傷亡。

警方據報，趕到車禍現場，見馬路滿地油漬，立即通知清潔隊，前去灑木屑除油止滑，交通一度受阻。警方對陳、林酒測，都無酒精反應，據悉，肇事的陳姓男子疑因一時恍神，車子才偏向撞車，確實肇事原因由警方調查。

貨車遭紅色轎車越雙黃線撞破油箱，導致汽油噴一地，轎車車骸還撕裂卡貨車上。記者林保光／翻攝
貨車遭紅色轎車越雙黃線撞破油箱，導致汽油噴一地，轎車車骸還撕裂卡貨車上。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區1輛紅色轎車越雙黃線，撞擊對向貨車，失控轉向撞上路邊的汽、機車。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區1輛紅色轎車越雙黃線，撞擊對向貨車，失控轉向撞上路邊的汽、機車。記者林保光／翻攝

失控 車禍 高雄市

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