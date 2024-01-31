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高鐵橋墩大擋視線釀車禍 學者指需整體評估：非路口畫停止線這麼簡單

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢高鐵南路及福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，有民眾在網路上討論，認為該路口需畫設左轉停止線、打除快慢分隔島等方式改善。警察大學交通學系退休教授蔡中志表示，該路口非只是畫設停止線這麼簡單，需實際去現場了解整個路口車流狀況改善，也建議相關單位整條高鐵南路要一併討論。

網友認為該路口左轉需設置停止線、消除快慢車道分隔島增加道路空間、左轉車流接近路口前，鑽過橋下，採正偏移模式到對向車道側。

蔡中志表示，高鐵南路的確車流量大，經過也開得較快，快慢分隔島打除的確可多出1車道，設置左轉道，並搭配左轉號誌燈轉彎，不過若是紅燈早開左轉，但通行到一半時，對向紅燈變綠燈，直行車開始走，中間的橋墩又非常巨大會擋住視線，仍然會有視線死角的問題，因此就算畫設停止線也不是那麼安全。

主要是號誌的設計跟道路要互相配合，民眾提出一些做法，仍需要去現場看整個路口狀況，且也非僅看左轉的問題，要整體改善配合，也不僅是畫設一條停止線就能解決。

蔡中志說，除了該路口狀況外，也建議相關單位能在高鐵南路沿線及支線道路都去檢討討論。也要提醒駕駛人，桃園的路型較複雜，駕駛人務必要有觀念及危險意識，這些才是預防車禍的關鍵。

桃園中壢高鐵南路與福達路口出車禍，有民眾在臉書上討論該處道路設計認為該路口需畫設左轉停止線，警察大學交通學系退休教授蔡中志表示，該路口非只是畫設停止線這麼簡單，需實際去現場了解整個路口車流狀況改善。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路與福達路口出車禍，有民眾在臉書上討論該處道路設計認為該路口需畫設左轉停止線，警察大學交通學系退休教授蔡中志表示，該路口非只是畫設停止線這麼簡單，需實際去現場了解整個路口車流狀況改善。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路與福達路口出車禍，有民眾在臉書上討論該處道路設計認為該路口需畫設左轉停止線，警察大學交通學系退休教授蔡中志表示，該路口非只是畫設停止線這麼簡單，需實際去現場了解整個路口車流狀況改善。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路與福達路口出車禍，有民眾在臉書上討論該處道路設計認為該路口需畫設左轉停止線，警察大學交通學系退休教授蔡中志表示，該路口非只是畫設停止線這麼簡單，需實際去現場了解整個路口車流狀況改善。記者翁唯真／攝影

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