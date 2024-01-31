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以為是火災！北港全聯警鈴大作 民眾呆愣數秒才意會原來是「這件事」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，過程一度令大家呆愣現場不敢亂動，直到有人大喊演習才平息一陣慌亂。

雲林縣消防局第三大隊北港分隊今天下午在北港全聯民主店進行火災搶救演練，共出動9輛各式消防、救護車輛及警義消20人，連雲梯車、空拍機都出現在街道上，過程逼真到民眾誤以為真的發生什麼事。

消防局說，全聯民主店是北港鎮內具規模的大型量販店，採買年貨人潮可觀，一旦發生火警，搶救十分困難，為提升轄內人潮眾多商圈的火警搶救能力，藉實兵演練讓消防人員更熟悉店內狀況及特性、救災動線及消防、救護車輛部署等，降低災害發生時的人命傷亡。

消防局呼籲，春節連假出入公共場所購物時，應注意場所避難逃生位置圖，了解自己所在位置及最近逃生出口與方向，發生狀況時才能立即正確逃生。

全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，結果是逼真的消防演練。記者陳苡葳／攝影
全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，結果是逼真的消防演練。記者陳苡葳／攝影
全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，結果是逼真的消防演練。記者陳苡葳／攝影
全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，結果是逼真的消防演練。記者陳苡葳／攝影
全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，結果是逼真的消防演練。記者陳苡葳／攝影
全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，結果是逼真的消防演練。記者陳苡葳／攝影
全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，結果是逼真的消防演練。記者陳苡葳／攝影
全聯雲林北港民主店今天下午突然警鈴大作，店外還停滿各式消防及救護車輛，正在逛街的民眾以為發生火警，結果是逼真的消防演練。記者陳苡葳／攝影

北港 救護車

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