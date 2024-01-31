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因應春節長假 北市強力消安檢查確保公安

中央社／ 台北31日電

為確保春節公安，台北市消防局今天說，已針對人潮眾多場所進行消安檢查，自去年11月20日至今年1月底共檢查2478家次，提醒民眾進入公共場所時應留意有無張貼安檢不合格告示。

消防局下午發布新聞稿表示，農曆春節連假7天，許多民眾會到商場採購、到KTV歡唱或外出旅遊，為讓民眾平安過好年，已針對人潮眾多的百貨商場、賣場、旅館、電影院、KTV、餐廳等場所進行消防安全檢查。

根據消防局統計，自112年11月20日起至今年1月底，共計已檢查2478家次，針對不合格處都已要求商家立即改善，以提供民眾安全的消費環境。

消防局表示，公共安全沒有假期，春節期間各消費場所可能因為消費者大增或生意忙碌，而忽略消防安全，透過這波檢查，消防局也特別要求業者每日開業前要再對賣場進行巡視，除確保消防安全設備功能正常外，逃生通道也不可堆積雜物，安全門平日應保持關閉但不可上鎖，以免妨礙避難逃生功能。

同時，營業期間也要提升巡檢頻率，確保安全；結束營業休息前，更要指派專人對火源及用電設備再次檢查，確認關閉後才可離開。

消防局提醒，民眾進入公共場所時應留意是否有張貼「建築物公共安全檢查或消防安全檢查不合格告示」，這代表此建物的公安檢查或消防安全檢查未達標準，需格外小心。

另外，進入場所時應留心避難逃生動線位置，同時確認走廊、通道、轉彎處及樓梯是否配置緊急照明燈或避難方向指示燈。

消防局說，若發生緊急狀況時，民眾應保持冷靜、切勿驚慌，細心聆聽緊急廣播內容，遵從廣播及工作人員的引導，有秩序地進行疏散，防止推擠，提高自我防災意識。

安檢 春節 公安 連假 北市

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