疑不滿遭前夫家暴…她不甘受辱「派出所對面潑硫酸」 雙雙燒灼傷送醫

嘉義市今天下午接近4點在博愛路發生起疑似感情糾紛，有對男女在路口發生爭執後，年約31歲女子持疑似硫酸液體朝年約22歲男子潑灑，因剛好在嘉市警局竹園派出所對面，警方據報後聯絡消防局救護車分別協助將2人送醫。2人傷勢都是肢體燒灼傷。

警方表示，今天下午3點51分，竹園所員警於所內聽聞戶外有爭吵聲，出外查看發現有對男女爭吵中，經上前查看發現地面有疑似酸性物質的罐裝液體，現場當事人蔡女與王男為離婚夫妻關係，2人爭吵後有潑硫酸及揮拳毆打，後因雙方受傷都送醫治療，警方目前調閱監視器影響，釐清案情中。

【中央社／嘉義市31日電】

嘉義市博愛路2段今天下午發生潑硫酸事件，女子不滿前夫家暴，在車上爭吵後向前夫潑硫酸，造成男子全身30%灼傷、女子雙手灼傷，救護人員將2人送醫治療，幸無生命危險。

嘉義市警察局第一分局表示，一對年輕男女下午3時52分疑在博愛路2段發生爭吵，女子突然持罐裝硫酸潑向身旁男子，造成男子全身30%灼傷，女子則雙手有輕微灼傷，救護人員趕到現場，進行清洗、包紮後，將2人送醫治療。

警方表示，2人已離婚，下午疑因細故，在車上發生爭吵，男子對前妻又打又罵，女子不甘受辱，加上以前常被前夫家暴，突然持硫酸潑向前夫；不過，詳細事發原因仍需釐清。

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嘉義市驚傳潑硫酸事件，發生地點剛好在竹園派出所對面，警方於現場蒐證中。圖／讀者提供 嘉義市驚傳潑硫酸事件，發生地點剛好在竹園派出所對面，警方於現場蒐證中。圖／讀者提供 嘉義市驚傳潑硫酸事件，發生地點剛好在竹園派出所對面，警方於現場蒐證中。圖／讀者提供