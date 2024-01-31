快訊

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

立院龍頭二輪投票不參與 賴清德喊話民眾黨：支持最好人選

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸南韓 臺銀等13家率先開通

影／賓士車轉彎不慎失控直衝橋邊 女駕駛猛撞護欄驚險影像曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市23歲李姓女子昨天凌晨開車載著23歲李男及洪男，行經板橋區板城路欲左轉湳仔橋時，疑因轉彎不慎車輛失控，整輛車直衝橋邊猛撞護欄，巨大的撞擊力導致車輛後輪當場冒煙，所幸駕駛李姓女子僅腳部輕微擦挫傷並無大礙不願就醫，坐在後座的李男及洪男則未受傷。李女酒測值為0，車禍原因仍待警方調查。

據了解，23歲的李姓女子昨天凌晨1時許，駕駛賓士車載著23歲李男、23歲洪男，行經板橋區板城路欲左轉湳仔橋時，李女疑因轉彎不慎導致車輛失控，車輛轉了90度朝橋邊猛衝，直到撞上橋邊護欄才停下來，車頭也嚴重凹損，所幸當時對向並無車輛經過並未造成事故。

車禍發生後李女及後座2男立即自行走下車，警方及救護人員獲報到場，發現李女僅腳部輕微擦挫傷不願就醫，後座的李男及洪男則未受傷。警方對李女進行酒測發現她酒測值為0，確切車禍原因仍待警方調查釐清。

李女轉彎時車輛(紅圈處)失控直衝橋邊護欄。記者黃子騰／翻攝
李女轉彎時車輛(紅圈處)失控直衝橋邊護欄。記者黃子騰／翻攝
李女駕駛的白色賓士車猛撞橋邊護欄。記者黃子騰／翻攝
李女駕駛的白色賓士車猛撞橋邊護欄。記者黃子騰／翻攝
賓士車車頭嚴重凹損。記者黃子騰／翻攝
賓士車車頭嚴重凹損。記者黃子騰／翻攝
李女駕駛的賓士車(紅圈處)左轉湳仔橋。記者黃子騰／翻攝
李女駕駛的賓士車(紅圈處)左轉湳仔橋。記者黃子騰／翻攝

車禍 失控 新北

延伸閱讀

侯友宜現身新北黨部餐會 承諾加倍奉還做這事

新北幣下載僅11萬挨批成效不彰 研考會：會員已86萬

新北赴日出席永續國際論壇 會晤東京都知事小池百合子

扎根學子健康識能 新北電競王2大賽事挑戰百萬獎金

相關新聞

疑視線死角釀禍…機車騎士遭撞捲入車底「當場死亡」 路人急攔曳引車司機

彰化市彰南路日前發生1起驚悚死亡車禍，54歲尹姓駕駛開曳引車行駛在彰南路往彰化方向，疑似視線死角未注意到前方騎機車的58...

疑感情糾紛 嘉市女朝男子潑硫酸 雙雙燒灼傷送醫

嘉義市博愛路今天下午4點多發生起疑似感情糾紛，有1對男女在路口發生爭執後，年約20多歲女子疑似持硫酸液體，涉朝年約30歲...

影／賓士車轉彎不慎失控直衝橋邊 女駕駛猛撞護欄驚險影像曝

新北市23歲李姓女子昨天凌晨開車載著23歲李男及洪男，行經板橋區板城路欲左轉湳仔橋時，疑因轉彎不慎車輛失控，整輛車直衝橋...

國外男友「將被監禁」急需錢？桃園女欲匯15萬被警攔阻

桃園市龜山區一名唐姓女子昨下午到郵局臨櫃匯款，巡邏員警見到唐女神情慌張且不停操作手機，立即上前關心，發現女子正要匯出15...

八里垃圾掩埋場採購弊案 更一審判前場長3年徒刑

新北市環保局八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文被控規避中央機關未達公告金額採購招標辦法、政府採購法，將2筆採購交給妻子同事的老公...

懸缺1年 花蓮消防局新任局長吳兆遠宣誓就職

花蓮縣消防局前局長林文瑞去年1月退休，由副局長吳兆遠代理，表現獲得肯定，真除升任局長，今天宣誓就職，未來將持續充實精進花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。