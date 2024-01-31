影／賓士車轉彎不慎失控直衝橋邊 女駕駛猛撞護欄驚險影像曝

新北市23歲李姓女子昨天凌晨開車載著23歲李男及洪男，行經板橋區板城路欲左轉湳仔橋時，疑因轉彎不慎車輛失控，整輛車直衝橋邊猛撞護欄，巨大的撞擊力導致車輛後輪當場冒煙，所幸駕駛李姓女子僅腳部輕微擦挫傷並無大礙不願就醫，坐在後座的李男及洪男則未受傷。李女酒測值為0，車禍原因仍待警方調查。

據了解，23歲的李姓女子昨天凌晨1時許，駕駛賓士車載著23歲李男、23歲洪男，行經板橋區板城路欲左轉湳仔橋時，李女疑因轉彎不慎導致車輛失控，車輛轉了90度朝橋邊猛衝，直到撞上橋邊護欄才停下來，車頭也嚴重凹損，所幸當時對向並無車輛經過並未造成事故。

車禍發生後李女及後座2男立即自行走下車，警方及救護人員獲報到場，發現李女僅腳部輕微擦挫傷不願就醫，後座的李男及洪男則未受傷。警方對李女進行酒測發現她酒測值為0，確切車禍原因仍待警方調查釐清。