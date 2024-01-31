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國外男友「將被監禁」急需錢？桃園女欲匯15萬被警攔阻

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名唐姓女子昨下午到郵局臨櫃匯款，巡邏員警見到唐女神情慌張且不停操作手機，立即上前關心，發現女子正要匯出15萬元給在國外的男友「威廉」，還說若不匯款男友就會被監禁，警方一聽立刻識破是愛情陷阱，解釋這是常見的詐騙手法，所幸最後成功阻止女子匯款，保住血汗錢。

43歲唐姓女子昨下午1點多在郵局櫃檯前神情緊張，不斷操作手機同時一邊填寫匯款單，恰巧巡邏員警經過察覺有異便上前詢問，女子表示日前在網路上認識一名自稱在義大利工作的台灣男子「威廉」，透過社群軟體LINE向女子表示希望和她以結婚為前提交往，不僅每天以「親愛的」稱呼，還噓寒問暖說「真的很想見到妳」，直到女子墜入愛河後，威廉稱在國外經營的廠房發生爆炸，急需女子匯款給他，否則將因生意違約被監禁，唐女聽完趕緊到郵局要匯款給男友。

對此警方馬上識破是常見的「假交友」詐騙手法，隨即告知女子相關詐騙案例，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱外國醫生、企業家、軍官等身分誘騙匯款，並苦口婆心勸她千萬不要把錢財匯給素未謀面的陌生人，還好最後成功保住女子15萬元的血汗錢。

龜山警方提醒，民眾遇到疑似詐騙應保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，撥打「165反詐騙專線」或「110」向警方求證，春節期間更是詐騙集團蠢蠢欲動的時機，警方也將規劃攻勢勤務與金融機構建立聯繫管道，強化警民合作動能以確保民眾生命、財產安全，讓轄內居民能夠安心過好年。

桃園市龜山區一名唐姓女子昨下午到郵局臨櫃匯款，巡邏員警見到唐女神情慌張且不停操作手機，立即上前關心，發現女子正要匯出15萬元給在國外的男友「威廉」。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名唐姓女子昨下午到郵局臨櫃匯款，巡邏員警見到唐女神情慌張且不停操作手機，立即上前關心，發現女子正要匯出15萬元給在國外的男友「威廉」。記者周嘉茹／翻攝

警方馬上識破是常見的「假交友」詐騙手法，告知唐姓女子相關詐騙案例，還好最後成功保住女子15萬元的血汗錢。記者周嘉茹／翻攝
警方馬上識破是常見的「假交友」詐騙手法，告知唐姓女子相關詐騙案例，還好最後成功保住女子15萬元的血汗錢。記者周嘉茹／翻攝
唐女墜入愛河後，威廉稱在國外經營的廠房發生爆炸，急需女子匯款給他，否則將因生意違約被監禁，唐女聽完趕緊到郵局要匯款給男友。記者周嘉茹／翻攝
唐女墜入愛河後，威廉稱在國外經營的廠房發生爆炸，急需女子匯款給他，否則將因生意違約被監禁，唐女聽完趕緊到郵局要匯款給男友。記者周嘉茹／翻攝
唐姓女子日前在網路上認識一名自稱在義大利工作的台灣男子「威廉」，透過社群軟體LINE向女子表示希望和她以結婚為前提交往，每天噓寒問暖。記者周嘉茹／翻攝
唐姓女子日前在網路上認識一名自稱在義大利工作的台灣男子「威廉」，透過社群軟體LINE向女子表示希望和她以結婚為前提交往，每天噓寒問暖。記者周嘉茹／翻攝

詐騙集團 郵局 男友 愛情 詐欺

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