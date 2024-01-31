疑視線死角釀禍…機車騎士遭撞捲入車底「當場死亡」 路人急攔曳引車司機

彰化市彰南路日前發生1起驚悚死亡車禍，54歲尹姓駕駛開曳引車行駛在彰南路往彰化方向，疑似視線死角未注意到前方騎機車的58歲林姓男子，在綠燈起步後直接撞上林男，林男被捲入車底當場慘死，嚇壞不少路人，警方表示，雙方酒測值均為0，林男到院搶救仍宣告不治，詳細的肇事原因需進一步釐清。

居民表示，事發當時有路人向曳引車司機大喊，但司機似乎沒聽到，仍不斷向前開，最後有4、5個客人上前攔車，司機才停車，但機車騎士已被碾壓嚴重。

警方表示，這起事件發生在29日下午3點53分，地點在彰化縣彰化市彰南路2段5號前。車禍畫面今天曝光，可見路口監視器畫面，機車遭曳引車從後方推撞時，車身不斷搖晃仍持續前進，但下秒騎士連機車一同倒地，曳引車繼續推行，路邊還有民眾全程直擊。

警方說，尹男駕駛曳引車沿彰南路二段往彰化市區行駛在外車道，林男則是騎在曳引車前方，一起停紅燈，紅燈的路口轉為綠燈，2車同時起步行駛，尹男卻撞上林男車身，導致人車倒地卡在車頭，推行約20公尺才停下，林男被捲入車底輾過，警消獲報到場將林男送往彰化基督教醫院搶救，仍於下午5時42分宣告不治。