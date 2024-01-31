快訊

最嚴黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿用權位勾結搞爛選舉

周日「立春」8大禁忌！剪髮、追劇都不行 做了當心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑視線死角釀禍…機車騎士遭撞捲入車底「當場死亡」 路人急攔曳引車司機

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市彰南路日前發生1起驚悚死亡車禍，54歲尹姓駕駛開曳引車行駛在彰南路往彰化方向，疑似視線死角未注意到前方騎機車的58歲林姓男子，在綠燈起步後直接撞上林男，林男被捲入車底當場慘死，嚇壞不少路人，警方表示，雙方酒測值均為0，林男到院搶救仍宣告不治，詳細的肇事原因需進一步釐清。

居民表示，事發當時有路人向曳引車司機大喊，但司機似乎沒聽到，仍不斷向前開，最後有4、5個客人上前攔車，司機才停車，但機車騎士已被碾壓嚴重。

警方表示，這起事件發生在29日下午3點53分，地點在彰化縣彰化市彰南路2段5號前。車禍畫面今天曝光，可見路口監視器畫面，機車遭曳引車從後方推撞時，車身不斷搖晃仍持續前進，但下秒騎士連機車一同倒地，曳引車繼續推行，路邊還有民眾全程直擊。

警方說，尹男駕駛曳引車沿彰南路二段往彰化市區行駛在外車道，林男則是騎在曳引車前方，一起停紅燈，紅燈的路口轉為綠燈，2車同時起步行駛，尹男卻撞上林男車身，導致人車倒地卡在車頭，推行約20公尺才停下，林男被捲入車底輾過，警消獲報到場將林男送往彰化基督教醫院搶救，仍於下午5時42分宣告不治。

彰化市彰南路日前發生1起驚悚死亡車禍，54歲尹姓駕駛開曳引車行駛在彰南路往彰化方向，疑似視線死角未注意到前方騎機車的58歲林姓男子，林男被捲入車底當場慘死。圖／讀者提供
彰化市彰南路日前發生1起驚悚死亡車禍，54歲尹姓駕駛開曳引車行駛在彰南路往彰化方向，疑似視線死角未注意到前方騎機車的58歲林姓男子，林男被捲入車底當場慘死。圖／讀者提供

車禍 監視器 機車騎士

延伸閱讀

影／碰！台中南區火燒機車...疑未禮讓釀禍 一騎士受傷

曳引車司機國道低頭撿藥膏 追撞擠壓夫妻致死…調解成立賠1640萬

台65線1.6K曳引車追撞小貨車 砂石散落一地1傷送醫

桃園台61曳引車翻車！疑故障自撞護欄躺平 北上車道封閉

相關新聞

疑視線死角釀禍…機車騎士遭撞捲入車底「當場死亡」 路人急攔曳引車司機

彰化市彰南路日前發生1起驚悚死亡車禍，54歲尹姓駕駛開曳引車行駛在彰南路往彰化方向，疑似視線死角未注意到前方騎機車的58...

台北咖啡店千萬Richard Mille名表強盜案 藏鏡人夫妻落網！

台北市某咖啡店女老闆幫友人販售1支千萬元名表，上月王姓男子到店內佯裝買表行搶，被店員壓制報警逮捕，警方拘提開車接應的洪姓...

懸缺1年 花蓮消防局新任局長吳兆遠宣誓就職

花蓮縣消防局前局長林文瑞去年1月退休，由副局長吳兆遠代理，表現獲得肯定，真除升任局長，今天宣誓就職，未來將持續充實精進花...

投資代操股票穩獲利 他交付170萬付流水...大夢初醒報警逮2人

許姓男子去年12月底加入一個LINE投資群組，前往交付170萬投金血本無歸。29日詐團以股票中籤需出金為由，遇騙許男40...

寒流中抱病兒路邊急攔警車 土城警鳴笛3分鐘到院救命

新北市土城警方日前晚間巡邏行經學成路時，發現路邊有一對抱著幼兒的夫婦對警車揮舞並狂奔而來，警員立即停車詢問，婦人焦急的表...

影／德州撲克職業賭場藏民宅...兩女荷官見警破門 嚇得花容失色

警方日前在新北市中和區查獲一處德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。