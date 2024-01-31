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懸缺1年 花蓮消防局新任局長吳兆遠宣誓就職

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣消防局前局長林文瑞去年1月退休，由副局長吳兆遠代理，表現獲得肯定，真除升任局長，今天宣誓就職，未來將持續充實精進花蓮消防救災能量，保障縣民生命財產安全。

消防局今天舉辦新任局長吳兆遠宣誓就職典禮，由縣長徐榛蔚主持並擔任監誓人，縣府人事處處長曾淑芬擔任監交人，副縣長顏新章、縣議會副議長徐雪玉等人出席，花蓮縣義勇消防總隊幹部及一級單位主管也到場觀禮，場面溫馨隆重。

徐榛蔚表示，吳兆遠資歷完整，歷經內政部消防署、直轄市及地方行政機關磨練，且在花蓮縣消防局擔任科長及副局長長達10年，對於消防工作十分熟悉，如今賦予局長一職重任。

吳兆遠感謝徐縣長的肯定與提攜，給他為花蓮縣民服務的機會，能與消防局同仁共事，除了深感榮幸外，也表示接任局長一職後，未來施政將讓民眾有感為方針，並深入了解鄉親最迫切需求，貫徹縣府「幸福花蓮」的施政目標。

吳兆遠指出，在立委傅崐萁與縣長的擘化下，消防局軟硬體設備都全面升級，陸續完成花蓮、吉安、光復、瑞穗及豐濱等廳舍興建，目前積極規畫北埔及東里分隊等廳舍興建案。在車輛汰舊換新及提升各項救災救護裝備品質上，更是遠超六都及其他縣市平均水準。

吳提及，在今年119消防節上，完成東部第一個教育訓練中心及防災教育館落成典禮，不但提供同仁寬敞又現代的上班環境，日後如有精進救災技能訓練需求，無須再額外耗費8小時車程，遠赴南投竹山訓練中心受訓。

花蓮縣消防局副局長吳兆遠自去年1月起代理局長一職，表現深獲肯定，真除升任局長，今天宣誓就職。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局副局長吳兆遠自去年1月起代理局長一職，表現深獲肯定，真除升任局長，今天宣誓就職。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局今天舉辦新任局長吳兆遠（右一）宣誓就職典禮，由縣長徐榛蔚（右二）擔任監誓人，縣府人事處處長曾淑芬（右三）擔任監交人，消防局秘書李龍聖（右四）把印信交給新局長。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局今天舉辦新任局長吳兆遠（右一）宣誓就職典禮，由縣長徐榛蔚（右二）擔任監誓人，縣府人事處處長曾淑芬（右三）擔任監交人，消防局秘書李龍聖（右四）把印信交給新局長。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 徐榛蔚 傅崐萁

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