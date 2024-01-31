投資代操股票穩獲利 他交付170萬付流水...大夢初醒報警逮2人

許姓男子去年12月底加入一個LINE投資群組，前往交付170萬投金血本無歸。29日詐團以股票中籤需出金為由，遇騙許男40萬元，他才驚覺可能被騙報警協處。警方受理趁許男假交付投金之際，逮捕曾姓車手及王姓收水手一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送兩人，向上溯源追查其他共犯。

據了解，40多歲許姓男子，去年12月底透過臉書社群看見一個投資訊息，他依指示連結加入一個投資LINE群組，對方誆以可代操股票，保證獲利等詐術，誘得許男前後兩次交付170萬給詐團成員。

這個月29日詐團以股票中籤需出金為由，誘騙被害許男前往新北市三重區三和路四段面交40萬元。許男這才覺得怪報警處理。新莊警方獲報徵得許男同意，以交付40萬出金為由，誘出詐團成員。

當天員警在旁埋伏伺機逮人，上午10時30分左右，詐團成員曾男（31歲）前來取款警方衝出逮人，另循線於永和區竹林路逮捕收水手王男（23歲）查扣相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送兩人，並持續向上溯源追查其他共犯到案。