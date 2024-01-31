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寒流中抱病兒路邊急攔警車 土城警鳴笛3分鐘到院救命
新北市土城警方日前晚間巡邏行經學成路時，發現路邊有一對抱著幼兒的夫婦對警車揮舞並狂奔而來，警員立即停車詢問，婦人焦急的表示懷中7歲兒癲癇發作，欲攔計程車時見到警車經過才揮手求救。警員立即讓夫妻抱著小孩上巡邏車並開啟警示燈鳴笛奔馳，3分鐘就抵達亞東醫院，夫婦倆對警方協助也感激不已。
土城分局表示，廣福派出所警員吳庭安及陳佩鋒，28日晚間6時許帶領實習生蔡政憲執行巡邏勤務，行經學成路40巷口時看到一對夫妻抱著幼童不停揮舞雙手且急奔向巡邏車。警員立刻停車並上前詢問，林姓婦人焦急地表示兒子患有癲癇，晚間突然病情復發，急需到醫院急診就醫，但夫妻倆一時緊張忘記要打119求助，慌張的跑到馬路上要攔計程車，但卻遲遲招不到計程車，見到警車經過才會揮手求救。
同樣身為人父的警員陳佩鋒聽聞後，二話不說就請林姓夫妻抱小孩上巡邏車，隨後開啟警示燈並鳴笛一路奔馳前往亞東醫院急診室，將原定要6分鐘的車程縮短3分鐘抵達，患病的男童在醫院救治下已無大礙。林姓夫妻對警方表示，兩人抱著小孩站在路旁焦急如熱鍋上的螞蟻，幸好看到警車一閃一閃經過，如同船隻看到燈塔般的激動，終於等到救星，對警方的即時協助感激不已。
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