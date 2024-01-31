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影／德州撲克職業賭場藏民宅...兩女荷官見警破門 嚇得花容失色

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

警方日前在新北市中和區查獲一處德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌碼、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄影機等證物，警詢後將賭場負責人、女荷官與工作人員共5人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘16名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

新北市中和警分局秀山派出所日前獲報，轄內立人街14巷內一處民宅一樓，深夜經常有不明人士進出，疑似暗藏地下職業賭場，與中和偵查隊共組專案小組，經過多日蒐證，本月27日凌晨2時許，持搜索票前往破門查緝，當場查獲賭場負責人陳姓男子（29歲）、劉姓女子（23歲）、許姓女子（24歲）兩名女荷官、賭場工作人員何姓男子（27歲）、會計人員黃姓男子（28歲）及16名賭客共21人。

警方現場查扣現金賭資6萬多元、籌碼97萬餘元、抽頭金5萬多元，撲克牌、麻將、電子賭桌等賭具、監視錄影機主機等證物。警詢後將陳男、兩名女荷官、賭場工作人員及會計等5人依賭博罪嫌移送檢方偵辦，其餘16名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

新北警方日前在中和區查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌碼、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄影機等證物。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前在中和區查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌碼、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄影機等證物。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，兩名年輕女荷官見員警破門逮人，嚇得花容失色。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，兩名年輕女荷官見員警破門逮人，嚇得花容失色。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前在中和區查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌碼、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄影機等證物。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前在中和區查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌碼、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄影機等證物。記者王長鼎／翻攝
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新北警方日前在中和區查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌碼、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄影機等證物。記者王長鼎／翻攝
新北警方日前在中和區查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌碼、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄影機等證物。記者王長鼎／翻攝
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新北警方日前查獲德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，兩名年輕女荷官見員警破門逮人，嚇得花容失色。記者王長鼎／翻攝
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