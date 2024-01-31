一小時連奔2銀行馳援 板橋警及時阻詐保22萬現金

新北市板橋分局後埔派出所警員陳信有、陳品豪，昨天下午2時許接獲銀行通報，有1名29歲黃姓男子欲綁定約定帳戶並匯款20萬元疑似遭詐騙。警方趕抵後與行員一同勸阻，黃男才打消匯款念頭。不料不到1小時另1間銀行又通報有1名73歲黃男欲匯2萬元至國外，警方再度趕抵耐心勸說，終於成功攔阻黃男遭詐。

板橋警方表示，昨天下午2時10分許接獲重慶路上銀行通報，有1名29歲黃姓男子臨櫃欲綁定約定帳戶，同時匯款20萬元至對方帳戶。行員經查看後發現欲匯款的帳戶名稱與所述不符疑似詐騙立即報警。後埔派出所警員陳信有、陳品豪獲報到場後經了解得知，黃男在網路群組上看到假投資廣告，才會臨櫃申請約定轉帳欲匯款投資。經警方與行員多方勸阻並告知此投資行為多為詐騙集團犯罪手法，黃男才打消匯款念頭。

但警方才剛阻止完詐騙，下午3時20分許中山路上銀行通報，有1名73歲黃姓男子欲匯款2萬元至國外帳戶。警員奔赴銀行後得知黃南疑似遭詐騙集團以「假交友」手法詐騙，所幸在警方與行員勸阻後，黃男恍然大悟得知差點遭詐立即停止匯款，成功保住辛苦的積蓄。

板橋分局長陳宇桓提醒，透過網路交友要特別謹慎小心，尤其是談及金錢，一定要提高警覺，千萬別連正面都沒見著，就急著匯錢，有任何疑問請撥打165反詐騙專線諮詢。