快訊

租超跑、飛機…挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座遭聲押

智冠經營權之爭「三黨不過半」 董事改選將如何攻防？

強調「不可能灌票給黃珊珊」 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

桃園3人命車禍路口 民眾點問題盼「這樣」改

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路設計及號誌設計出問題。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路設計及號誌設計出問題。記者翁唯真／攝影

桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路設計及號誌設計出問題。台灣交通安全協會PO文表示，該路口2012年只准直行禁止左右轉，現在卻是路燈直行號誌搭配內車道可直行及左轉，標線及號誌相違背。網友也認為左轉需設置停止線、消除快慢車道分隔島增加道路空間、左轉車流接近路口前，鑽過橋下，採正偏移模式到對向車道側。

上周六高鐵南路五段往楊梅方向的轎車欲左轉福達路時，遭同行駛於高鐵南路對向綠燈直行，往大園方向砂石車發生車禍，造成轎車3名乘客喪命，嚴重車禍引發地方重視。

台灣交通協會也PO出幾張路口照片表示，該路口2012年只准直行禁止左右轉，現在卻是路燈直行號誌搭配內車道可直行及左轉，標線及號誌相違背，且下個路口就有紅燈先行左轉號誌及左轉專用道。

有民眾批桃園中壢高鐵南路福達路口，2012年時只准直行後來不知道如何改的。圖／台灣交通安全協會提供
有民眾批桃園中壢高鐵南路福達路口，2012年時只准直行後來不知道如何改的。圖／台灣交通安全協會提供

貼文底下也出現廣大網友留言，民眾主要認為該路口左轉後未設有停止線，加上橋墩的視線死角看不到直行車輛，因此會認為可以直行，也有民眾說高鐵底下路段爛透，左轉道沒有每個路口都有，根本都要用猜的，且慢車道機車、自行車夾雜在一起還沒人行道根本不安全。支道即便是號誌路口也一樣可悲，一樣沒有左轉附加車道，一樣在視距非常差的狀況下要在狹長路口左轉。

有民眾批桃園中壢高鐵南路上各路口不同，有的有左轉專用車道，有的沒有經過都要用猜的。圖／台灣交通安全協會提供
有民眾批桃園中壢高鐵南路上各路口不同，有的有左轉專用車道，有的沒有經過都要用猜的。圖／台灣交通安全協會提供
有民眾批桃園中壢高鐵南路上各路口不同，有的有左轉專用車道，有的沒有經過都要用猜的。圖／台灣交通安全協會提供
有民眾批桃園中壢高鐵南路上各路口不同，有的有左轉專用車道，有的沒有經過都要用猜的。圖／台灣交通安全協會提供

也有網友希望可將快慢分隔島敲掉，增加空間增設自行車道、人行道及左轉專用道，或是左轉車流接近路口前，鑽過橋下，採正偏移模式到對向車道側也行，徹底消除視野死角。

桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路設計及號誌設計出問題。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路設計及號誌設計出問題。記者翁唯真／攝影

車道 人行道 車禍

延伸閱讀

年後想轉職？桃園81家廠商釋3100職缺 薪資最高達10萬

路旁機車、電桿擋道 基隆多年人行問題終於有解

桃園通緝男無路可走…準備飛東南亞「做詐」警苦勸回頭

桃園捷運綠線大園三民路工程圍籬提前退縮 春節好行車

相關新聞

新北市聯合稽查小組 年前將抽檢大賣場公安食安

新北市政府公共安全聯合稽查小組今天上午由副市長朱惕之率隊，前往家樂福蘆洲店巡查，並宣示春節前將完成全市規模前10大百貨商...

高雄三民區新建大樓工安意外 1工人遭掉落鋼筋擊中頭部送醫

高雄市三民區德勝街今天近午傳出建築工地意外，1名年約36歲的黃姓工人疑在協助吊掛鋼筋時，遭掉落的鋼筋擊中頭部，送高醫急救...

天冷保暖...嘉義民雄傳未滿月男嬰毛毯蓋頭臉 不幸窒息亡

嘉義縣民雄鄉1月18日發生一名未滿月男嬰，疑天冷家人憂孩子冷到，用毯子蓋孩子保暖，並同睡床上，媽媽起床發現孩子已昏迷，緊...

台中潭子一家3口一氧化碳中毒 父女嘔吐、母親口齒不清

昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一...

澎湖馬公鎖港派出所新舍落成 陳光復盼警努力

澎湖縣警馬公分局鎖港派出所新建辦公廳舍今天落成啟用，澎湖縣長陳光復出席落成典禮，期盼新落成辦公廳舍提供員警優質的辦公場所...

油壓剪撬開機台竊零錢 竊盜集團偷遍台南娃娃機店...5人被送辦

劉姓男子等5人組竊盜集團，涉嫌自今年1月間偷遍台南市8區26家娃娃機店，竊嫌以油壓剪撬開機台竊取零錢，店家合計損失33萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。