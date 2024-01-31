桃園3人命車禍路口 民眾點問題盼「這樣」改

桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路設計及號誌設計出問題。記者翁唯真／攝影

桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路設計及號誌設計出問題。台灣交通安全協會PO文表示，該路口2012年只准直行禁止左右轉，現在卻是路燈直行號誌搭配內車道可直行及左轉，標線及號誌相違背。網友也認為左轉需設置停止線、消除快慢車道分隔島增加道路空間、左轉車流接近路口前，鑽過橋下，採正偏移模式到對向車道側。

上周六高鐵南路五段往楊梅方向的轎車欲左轉福達路時，遭同行駛於高鐵南路對向綠燈直行，往大園方向砂石車發生車禍，造成轎車3名乘客喪命，嚴重車禍引發地方重視。

台灣交通協會也PO出幾張路口照片表示，該路口2012年只准直行禁止左右轉，現在卻是路燈直行號誌搭配內車道可直行及左轉，標線及號誌相違背，且下個路口就有紅燈先行左轉號誌及左轉專用道。

有民眾批桃園中壢高鐵南路福達路口，2012年時只准直行後來不知道如何改的。圖／台灣交通安全協會提供

貼文底下也出現廣大網友留言，民眾主要認為該路口左轉後未設有停止線，加上橋墩的視線死角看不到直行車輛，因此會認為可以直行，也有民眾說高鐵底下路段爛透，左轉道沒有每個路口都有，根本都要用猜的，且慢車道機車、自行車夾雜在一起還沒人行道根本不安全。支道即便是號誌路口也一樣可悲，一樣沒有左轉附加車道，一樣在視距非常差的狀況下要在狹長路口左轉。

有民眾批桃園中壢高鐵南路上各路口不同，有的有左轉專用車道，有的沒有經過都要用猜的。圖／台灣交通安全協會提供 有民眾批桃園中壢高鐵南路上各路口不同，有的有左轉專用車道，有的沒有經過都要用猜的。圖／台灣交通安全協會提供

也有網友希望可將快慢分隔島敲掉，增加空間增設自行車道、人行道及左轉專用道，或是左轉車流接近路口前，鑽過橋下，採正偏移模式到對向車道側也行，徹底消除視野死角。