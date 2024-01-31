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南投這路口科技執法明天啟用 未停讓行人也能抓

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里中山路和大城路口鄰近埔里酒廠，車流量大，事故狀況多，已連續3年蟬聯全鎮易肇事路口冠軍，警方去年新增科技執法設備，除了取締超速、闖紅燈等，連未停讓行人也能舉發開單，是縣內首座，今天宣導期滿，明天啟用。

南投縣自前年起擴大科技執法，於埔里中山路1段與信義路口和中山路3段，以及鐵山路、大城路和蘭陽街口2處路口裝設違規偵測設備，經啟用，去年2處共開單舉發9518件，並規畫中山路3段與大城路口為鎮內第3處科技執法路段。

縣警局表示，中山路3段與大城路口因鄰近埔里酒廠，周邊又有連鎖咖啡店及各式餐飲，是當地街市鬧區，更是連貫市區與外環道路的樞紐，車流量大，交通事故多，近5年發生63件事故，釀98人受傷，連續3年居全鎮易肇事路口之冠。

經評估中山路3段與大城路口，人車往來頻繁，去年著手設置科技執法設備，且為解決「行人地獄」問題，該路口除能偵測取締超速、闖紅燈、未依道路標誌行駛等，更是縣內第1座可取締未停讓行人的執法設備，今宣導期滿，明正式啟用。

縣警局交通隊表示，中山路3段與大城路口科技執法設備去年裝設完成後，依規定設置告示牌加強宣導，今天宣導期滿，2月1日起正式執法，特別提醒汽、機車用路人，停讓行人時一定要完全靜止，並距離行穿線上行人至少3公尺以上。

警方強調，車輛停讓行人須完全停止，緩慢滑行仍屬違規，若未距離行穿線上行人行進方向至少3公尺，大約3條白線以上，科技設備會自動拍照、錄影回傳，後續由人力進行最後判別，違規屬實就開單，最高開罰6000元，併記違規3點。

南投埔里中山路和大城路口去年新增科技執法設備，連未停讓行人也能舉發開單，今天宣導期滿，明天正式啟用。圖／民眾提供
南投埔里中山路和大城路口去年新增科技執法設備，連未停讓行人也能舉發開單，今天宣導期滿，明天正式啟用。圖／民眾提供
南投埔里中山路和大城路口去年新增科技執法設備，連未停讓行人也能舉發開單，今天宣導期滿，明天正式啟用。圖／民眾提供
南投埔里中山路和大城路口去年新增科技執法設備，連未停讓行人也能舉發開單，今天宣導期滿，明天正式啟用。圖／民眾提供

行人地獄 科技執法 埔里 南投

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